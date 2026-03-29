Opinión
Un respeto para empezar
En la apremiante tarea de devolver prestancia a la verdad conviene ir en plan modesto y con los pies en el suelo. Dejemos a un lado las grandes «verdades» sobre el sentido de la vida, el origen de todo o el más allá, que son asuntos de cada uno. Quedémonos con la verdad de los hechos del pasado y, sobre todo, del presente, o sea, la verdad en la información, mucho más a mano y que se encuentra asediada por el bulo y la desinformación. El mundo de las redes la cerca, y la falta de independencia de algunos medios, rendidos a un poder, un partido o unos intereses, la manipula. Pero hay muchos modos más veniales de erosionarla y hacernos desconfiar de ella, como esos programas en que los filetes de información van emparedados entre risas y chistes (casi nunca con gracia) o mezclados con anuncios sin cambiar de registro. Esas faltas de respeto a la información le quitan respetabilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre
- La huelga de 'handling' amenaza al aeropuerto de Palma con posibles retrasos y cancelaciones en plena Semana Santa
- Horarios, rutas y precios: la APB desvela todos los detalles del nuevo autobús marítimo de Palma
- Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
- Kilian Jornet cautiva a más de 2.000 personas en Son Moix: 'Si fuese fácil, la emoción final no sería la misma
- La reforma de La Almudaina descubre el tesoro oculto del Palacio de la Reina
- Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra