Limpiando retrovisor

Ahora justo hace un siglo, la despoblación de la Península era un hecho preocupante. Había más asturianos, por poner un ejemplo, fuera de Asturias que en su tierra. Las llamadas regiones «más atrasadas» eran las que más despoblación sufrieron como la gallega. La prensa de esos años comentaba que una vez enriquecidos ya no volvían de América. Hoy, una parte importante de los políticos de la derecha radical demoniza la inmigración mientras economistas reconocidos, y diversos, sostienen que sin estos nuevos vecinos no se podrán ni cubrir las pensiones.

Todo esto sucedía el mismo año que el científico estadounidense Robert Goddard lanzaba al espacio el primer cohete alimentado con combustible líquido: el propergol, y todo desde una granja de Massachusetts. Al mismo tiempo, nuestra «Isla Dorada» se promocionaba por su «belleza portuaria al atardecer», desde ahí mismo embarcaban cientos de mallorquines emigrando a las Américas. Abd-el-Krim se rendía acorralado. Francia lo envió con todo su séquito a la isla de Reunión. Los mineros ingleses se mantenían en huelga durante meses. 1.100.000 mineros contra 1.500 propietarios de minas, esa movilización había afectado el mercado mundial energético de carbón. El precio internacional se disparaba. En Alemania, el paro desaparecía y se abrían nuevas explotaciones mineras. El 4 de julio de 1926 se reafirmaba Adolf Hitler en el congreso del partido nacionalsocialista de los trabajadores alemanes. Hitler se oponía a las medidas antiaristocráticas pues recibía 1.500 marcos mensuales de la duquesa de Sajonia-Anhalt. En el mismo año, se decretó que en el estado español los soldados no pudiesen casarse: «Los individuos que se hallen en el servicio militar no podrán contraer matrimonio», hoy parece que, de momento, no hay servicio obligatorio y para celebrar nupcias, así como está el percal, muy pocos jóvenes se apuntan a no ser que sea entre psicólogos, agentes inmobiliarios o abogados.

Moría el poeta checo Rainer M. Rilke (sus versos empapadísimos de Nietzsche) en un sanatorio de montaña, como debía ser y a finales del mismo año la policía francesa abortaba una operación liderada por el exdiputado y coronel independentista catalán Francesc Macià, l’avi, dirigente de Estat Català que combinó la marcha de dos columnas con fuerzas antifascistas italianas. El objetivo era proclamar la República Catalana que contaba con el firme compromiso de la CNT de declarar, casi al mismo tiempo, una huelga general en cuanto dicha operación se fuese consolidando. La marcha contaba con unos 400 hombres que se dirigían a Olot. Un agente secreto de Mussolini, infiltrado, hizo fracasar la aventura. «Todo en el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado». Años después, más de un millón de personas asistieron al entierro de Macià y dos decenios más tarde de esa marcha un grupo de guerrilleros partisanos detuvieron al autor del fabuloso eslogan (lo habían entregado los alemanes en retirada). Lo fusilaron y lo colgaron cabeza abajo junto a su amante Clara Petacci y dos colaboradores en una gasolinera de la plaza de Loretto de Milán. Hoy el precio del combustible en Italia se paga cada vez más caro. Uno de los índices más altos de Europa. Cien años arriba, cien años abajo. El retrovisor queda así mucho más útil. Ha llovido demasiado y algunas semanas ha sido tierra, barro o… fango. Como ustedes prefieran. De la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Todo sube y en pocas horas vuelve a bajar, qué ventajosos somos los que crecimos con el Barrio Sésamo. ¡Wow!