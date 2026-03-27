Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Vox, cent per cent d’absentisme laboral
Le Senne generarà un efecte papallona amb el qual Viktor Orbán sumarà el sufragi decisiu que li permetrà repetir com a president
L’absentisme laboral dels diputats autonòmics de Vox assolí el passat dimarts un insòlit percentatge del cent per cent. Un fet digne d’entrar en el llibre Guinness dels rècords i celebrar-ho amb una canya. Ni Manuela Cañadas, ni Patricia de las Heras, ni Sergio Rodríguez, ni María José Verdú, ni Gabriel Le Senne mostraren interès pel tancament de la central lletera Agama. Les explicacions del conseller Joan Simonet les importaven entre gens i zero. Tal vegada totes les vaques mallorquines ja mugeixen amb un perfecte accent de Valladolid.
L’absència del president del Parlament és l’única que estava justificada. Gràcies a la seva presència, a l’admiració que causà entre els hongaresos i les seves pregàries a la Verge de Máriapócs, Viktor Orbán sumarà el sufragi decisiu que li permetrà repetir com a president. Le Senne generarà un efecte papallona amb el qual Orbán continuarà essent l’infiltrat de Vladímir Putin a la Unió Europea. Les informacions confidencials que passarà al rus, li permetran guanyar la guerra d’Ucraïna. Sembrarà, encara més, la discòrdia entre les democràcies europees. Ningú s’entendrà amb ningú. Llavors, els canons de l’excap del KGB s’estendran cap Europa occidental. Amb un tres i no res, Santiago Abascal serà president titella i tots aprendrem l’alfabet ciríl·lic, llunyà, a Déu gràcies, al que s’empra en català.
Aquells que menyspreen la tasca política de Le Senne quedaran retratats. Donada la seva labor en la persecució de roges assassinades, serà elevat a la presidència de la Duma, nova denominació del Congrés dels Diputats. La primera acció serà cremar el retrat de la seva predecessora Francina Armengol. Després dirigirà els aplaudiments coordinats dels membres designats de la cambra cada cop que hi entri el líder, tant se val si és el de Madrid o el de la llunyana Moscou. Amb l’agudesa que el caracteritza, posarà una nota negativa a tots aquells que mostrin poc entusiasme. El seu guiatge permetrà que les votacions de les lleis assoleixen un percentatge de sufragis afirmatius del 98,90%, ja se sap que la democràcia, fins i tot l’orgànica, genera una certa dosi de discrepància. Res a veure amb el temps de Pedro Sánchez, que calia pactar amb desviats i desvariats com nacionalistes catalans i bascos, o rojos, com els de Sumar i Podem.
A les Balears es deixarà de parlar de vaques i de plaques solars; d’urbanització i massificació turística; del català i de la saturació de les carreteres. Tots quedarem ben satisfets, serem feliços i menjarem anissos… i el que no ho vulgui creure que ho vagi a veure.
Cada 24 de març es recordarà amb un acte solemne a l’antic Parlament de les Illes Balears, que recuperarà el seu nom original de Sírculo Mallorquín, l’absentisme laboral dels Cinc de Vox. La seva actitud serà reinterpretada per la intel·ligència artificial com l’acte simbòlic que canvià el món. Una acció exemplar al nivell de les punyalades de Marcus Junius Brutus a Juli Cèsar, que els idus de març del 44 abans de Crist assassinaren el gran heroi de Roma. O com la turbamulta que el 4 de juliol de 1879 assaltà la fortalesa de la Bastilla i liquidà l’Antic Règim. Per posar un exemple més, parlem d’un altre Orbàn. Mira per on, el cercle es tanca. Aquest fonedor de metalls hongarès oferí un gran canó a l’emperador Constantí XI. La seva oferta fou rebutjada per ser massa costosa. Ofès, es passà al bàndol otomà, on fou acollit amb els braços oberts per Mehmed II. Els projectils de 630 mil·límetres obriren forat a les inexpugnables murades de Constantinoble. El 1453 acabà l’Edat Mitjana i la ciutat canvià el seu nom per Istanbul.
Aquest és un article de broma. Però la història ens demostra que mai s’ha de menysprear els actors secundaris. Qualsevol dia poden canviar dràsticament el guió d’una pel·lícula.
