Pedro Sánchez sabe dónde está Oriente Próximo, ¿y Feijóo?

Gordon Fairclough es el World Coverage Chief del periódico 'The Wall Street Journal' (WSJ), la persona que dirige toda la cobertura de información internacional desde fuera de Estados Unidos, concretamente desde Londres, desde 2017, después de ser editor de Política y Economía para Europa, Oriente Próximo y África, puesto que ocupó tras ser jefe del departamento de Asia y de formar parte de un equipo de reporteros que ganó en 2007 un premio Pulitzer de reporterismo internacional por sus informaciones en China.

Fairclough fue enviado a España, entrevistó a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y publicó el diálogo que mantuvieron en el diario este jueves, 26 de marzo. El WSJ es propiedad de Dow Jones & Company, que a su vez es una filial de News Corp. Este conglomerado mediático está controlado por la familia de Rupert Murdoch, lo que lo convierte en uno de los mayores propietarios de medios de comunicación del mundo (Fox Corporation, HarperCollins, 'The New York Post', 'The Sunday Times' (Reino Unido) y Sky News (Australia).

José María Aznar, tras formar parte del trío de las Azores que lanzó la guerra de Irak en 2003, pasó a colaborar, siendo miembro del Consejo de Estado en España, con News Internacional, sin informar sobre dicha actividad. Dejó su puesto y pasó a formar parte del consejo de administración de News Internacional. Su sueldo actual es de 341.565 dólares al año o 294.000 euros.

The WSJ no ha acusado, al menos hasta ahora, a Pedro Sánchez de traicionar a los aliados o apoyar al régimen de los ayatolás de Irán, Aznar y Feijóo 'dixit', ni de estar en contra "del desembarco de Normandía", según la portavoz del PP, Ester Muñoz.

"Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase", señala Sánchez a Fairclough. "Y esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos".

El responsable del WSJ le señala que la posición de España ha hecho que muchos norteamericanos hayan decidido, incluso, establecer su residencia en España. "Tenemos un desacuerdo temporal, pero creo que la relación entre EEUU y España está más fuerte que nunca. A los estadounidenses, en efecto, les encanta España", apuntó Sánchez.

Una de las periodistas que suele entrevistar a Sánchez es la británica-iraní Christiane Amanpour, presentadora internacional de la CNN. Ya con ocasión de la posición del Gobierno español ante el genocidio de Gaza le dio espacio a Sánchez desde la asamblea de Naciones Unidad en Nueva York. Sería interesante saber qué diría en una entrevista Feijóo, habida cuenta de que el PP apoya a Netanyahu en la masacre del pueblo palestino , y que ya el 1 de marzo, horas después del ataque de EEUU e Israel a Irán el día anterior, 28 de febrero, el líder del PP distribuyó un comunicado en el que llamaba a defender sin matices a las democracias liberales -se supone de EEUU e Israel- en guerra. Al tiempo, se ha distinguido por denunciar a Sánchez por el rechazo del Gobierno español a que los EEUU utilizaran las bases militares de Morón y Rota para atacar a Irán. Según Feijóo, Sánchez ha demostrado así no ser un aliado fiable, es decir, debía haber autorizado a operar esas bases para la guerra de Irán.

Lo que le pidió el cuerpo a Feijóo -apoyar a EEUU e Israel- quedó escrito el 1 de marzo. Ahora, al advertir de que el ardor guerrero de aquellos días llevará al PP a un desastre -la mayoría del pueblo español rechaza la guerra de Irán- Feijóo intenta afinar su posición con un no a la guerra y no a Sánchez. "Dentro de poco, ya no me veréis, y poco después, me volveréis a ver", y responden los discípulos: "Maestro, cada día te queremos más por lo bien que te explicas”, Eugenio 'dixit' en los años ochenta.