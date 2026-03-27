La batalla de Sagunto

Para los que en su momento estudiamos Historia de España, Sagunto es un topónimo que nos retrotrae inevitablemente a un memorable episodio bélico, el de la resistencia de esa ciudad al asedio de las tropas del general cartaginés Aníbal Barca, quién tardó nada menos que ocho meses en ocuparla después de haber reducido a escombros todas sus defensas. Ignoro si esa gesta tendrá algo que ver con el ADN de los saguntinos, pero lo cierto es que, en estos días pasados, hemos asistido a otra pequeña batalla, afortunadamente incruenta, en la que aquello que se dilucidaba era si las mujeres podían acceder a la histórica Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, fundada hace ni más ni menos que la friolera de 530 años en esa histórica localidad valenciana.

Parece ser que los estatutos de la mencionada Cofradía admiten única y literalmente a varones -es decir, hombres- en su composición, premisa a la cual se han aferrado los sectores más conservadores y contrarios a cualquier cambio que, a su juicio, perturbe su esencia y autenticidad. Pero los tiempos cambian, y hace apenas un par de días se celebró una asamblea extraordinaria para abordar una modificación de los estatutos y cambiar la palabra «varones» por «personas». Es decir, una sola palabra que hubiera abierto la posibilidad de que las mujeres, que hasta ahora llevaban a cabo únicamente labores auxiliares, se incorporasen como sujetos de pleno derecho a la centenaria Cofradía. Sin embargo, y una vez realizada la votación, se decidió que todo siguiera como estaba. El resultado, por increíble que parezca, fue de 267 votos en contra y 114 votos a favor de la propuesta.

Lo curioso -y preocupante- es que en esa votación únicamente participaron hombres, probablemente las personas más cercanas a la Cofradía y su entorno. Es decir, más de dos tercios de sus integrantes -una abrumadora mayoría- se pronunciaron en contra de la incorporación de las mujeres a esta manifestación de índole popular y religiosa, profundamente arraigada entre los saguntinos. Antes de dejarme llevar por lo que en la terminología feminista se conoce como perspectiva de género, pregunté a mi buen amigo Joaquín Marín Portugués, vicepresidente de la Confraria de Nostra Senyora de l’Esperança i la Pau, su opinión respecto a la polémica suscitada a raíz de esa curiosa y controvertida consulta. Me contestó que excusarse en que debe mantenerse la tradición frente a los avances de la igualdad le parecía una «total aberración», lo cual me alivió profundamente. Debo aclarar que mi amigo Joaquín es una persona normal y corriente, de las que no necesitan salir a reivindicar lo que a la vista de todo el mundo es evidente, y que simplemente aplica el sentido común a la realidad de las cofradías y de la sociedad en general en lo que a igualdad de derechos entre hombres y mujeres se refiere. Me explica con sana paciencia que ser cofrade o hermano, que viene a ser lo mismo, implica, entre otras cosas, ser humilde y no sentirse superior a nadie, y que el hecho de que únicamente puedan procesionar hombres en dicha cofradía saguntina implica un abuso de poder sobre las mujeres.

Me aclara también que aquí, en Mallorca, también persistió esa prohibición hasta principios de los años 80, y que en aquel momento las cofradías estaban más bien de capa caída, con cada vez menos cofrades y menos participación popular. El hecho de que las mujeres pudieran salir a procesionar supuso un considerable aumento en el número de cofradías y la clave para el resurgimiento de muchas de ellas. Sin ir más lejos en su cofradía, la de la Esperanza -que el año pasado celebró su centenario-, de los 11 nuevos cofrades que este año se han incorporado 9 son mujeres. A ver si cunde el ejemplo entre los saguntinos.

Opina finalmente Joaquín que las tradiciones y el patrimonio que comportan no son algo estático ni inamovible, y que deben evolucionar al ritmo de los avances de la sociedad sin perder por ello su identidad. Para terminar afirma, categórico, que esta cofradía de Sagunto no merece que nadie vaya a verlos procesionar. Yo también lo pienso.