Opinión
Una Constitució a l’alçada de Formentera
Segons Aristòtil, crear les condicions d'una convivència que permeti a totes les persones assolir la felicitat és la finalitat última de la política. Una felicitat, per descomptat, que transcendeixi l'instant de benestar: la que garanteixi la dignitat, la justícia i la igualtat per a totes i per a tots, sense discriminació de cap col·lectiu o territori, per petit que sigui.
Formentera, finalment, deixarà de ser l'única illa de l'Estat sense un representant propi al Senat. El d'ahir va ser un dia històric per a Formentera i per a les Illes Balears perquè el Congrés dels Diputats, per una amplia majoria, va aprovar una reforma de la Constitució, concretament de l'article 69.3, per corregir aquesta anomalia. Per això serveix la política, per arribar a acords que millorin la convivència, que garanteixin la igualtat de drets i oportunitats a cada cantonada del nostre mapa.
Amb aquest acord, que haurà de ser ratificat al Senat, a les properes eleccions generals, els formenterers i les formentereres ja podran triar un senador que els representi en aquesta cambra, un senador que només els representarà a ells, als ciutadans i ciutadanes d'aquesta illa, independentment del senador que s'esculli a Eivissa. La passa representa la consecució d'una fita històrica i és un indubtable avenç democràtic.
El Congrés dels Diputats, institució que tenc l'honor de presidir, ha resolt un greuge històric amb Formentera. Ara s'ha escoltat, s'ha recollit i s'ha tramitat fins a la seva aprovació una reivindicació justa, mantinguda a Formentera durant gairebé dues dècades, fins a aconseguir un consens social i polític ampli.
Un consens que ha estat vital per fer arribar aquesta reivindicació on tocava i que ha servit per multiplicar la potència que es podia suposar a Formentera o a les Illes Balears en funció del seu pes en el conjunt de l'Estat.
Per això vull felicitar les institucions pròpies de Formentera i els seus ciutadans i ciutadanes per l'èxit aconseguit finalment. També vull fer arribar la meva felicitació als diferents grups polítics que han fet possible aquesta fita a partir d’una iniciativa impulsada pel Parlament de les Illes Balears.
L’article 69.3, que atorgava un mateix senador en representació conjunta per a les Illes de Formentera i Eivissa, va deixar de representar la realitat institucional d’aquestes quan, l’any 2007, es va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que va atorgar a Formentera una Consell Insular propi, independent del de l’illa d’Eivissa.
És motiu d'orgull haver materialitzat al Congrés dels Diputats aquest consens polític i social construït a Formentera i al conjunt de les Illes Balears. I així poder contribuir, no només a millorar la capacitat d'una illa com Formentera per fer escoltar les seves reivindicacions a Madrid, sinó també a construir unes institucions més representatives de la pluralitat territorial que conforma Espanya.
La democràcia, sens dubte, s'ha escrit amb acords. I l'acord d'ahir també és una fita històrica perquè es tracta de la quarta reforma de la Constitució que es produeix en els 47 anys de vigència. El text constitucional, el nostre acord més durador, que es va aprovar el 1978 i que ha permès la construcció i consolidació del nostre sistema de drets i llibertats, s'ha reformat dues vegades aquesta legislatura. La primera, el gener del 2024, va ser la modificació de l'article 49 per eliminar el terme “disminuïts” del text de la nostra carta magna, complint, així, una llarga reivindicació dels col·lectius socials i retornant la dignitat a les persones amb discapacitat. La segona, la d’ahir, respon al canvi en la realitat institucional de Formentera, i evidencia la capacitat de la Constitució per atendre les transformacions de la nostra societat i els diferents territoris.
El diàleg, el consens, és la columna vertebral que dona fermesa i sentit a la política. Vivim en un lloc millor cada cop que ens unim per recordar això: que la democràcia l'escrivim entre tots i totes, que la recerca d'aquesta felicitat aristotèlica és la raó de ser del nostre Parlament.
