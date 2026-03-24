Vacaciones caribeñas de Prohens, misa negra trumpista de Le Senne

Se equivocan una vez más (lo suyo es vocacional) los portavoces del disminuido PSIB (PSOE en elecciones) y de la beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI) poniendo el grito en el cielo por las ausencias de Marga Prohens y Gabriel Le Senne. Tanto el socialista Negueruela como el reverendo obispo Lluís Apesteguia yerran el tiro. El primero no acierta en el blanco ni a un metro, mientras que el reverendo anhela el retorno de la presidenta nominal de la Comunidad Autónoma para poder ofrecerle un pacto, de lo que sea, aunque siempre sea displicentemente rechazado por Prohens, salvo que lo requiera para después metérsela doblada. Esa es la oposición que pace en las islas adyacentes. No hay más. Otra cosa es entrar en recrearse en las causas de las ausencias de las autoridades políticas regionales en unos días en los que el planeta está puesto patas arriba por el amoral, miserable a tiempo completo, que preside Estados Unidos.

Aunque fuera tan solo para disimular su inutilidad superlativa, Marga Prohens debería haber aplazado su vacacional periplo por las islas caribeñas; los medios que tiene a su disposición se afanan en intoxicar propalando que ha viajado para acentuar las "sinergias", concepto que muchos políticos utilizan sin saber qué diantres quiere decir, entre las tropicales islas y las Balears. Prohens se ha desatendido de la descomunal crisis planetaria, que debe considerar que no va con ella, y soy de los convencidos de que no la entiende ni como concepto. Baste con escuchar, y se hace cansino, a las pedestres explicaciones ofrecidas por el portavoz del PP, Sebastián Sagreras. La foto en la que se ve a Prohens bailando es perfecto resumen de su viaje. No ha sido otra cosa.

Dejemos a Marga Prohens retornando, solazada, de su estancia caribeña, vayamos a lo que algo más de enjundia sí tiene, que es el desplazamiento de Gabriel Le Senne a la segunda capital del capo mafioso de todas las Rusias, Vladímir Putin, puesto avanzado de Trump, al Budapest de Viktor Orbán, que en abril se las verá con unas elecciones que, loados sean los dioses, puede perder. Allí se ha celebrado una misa negra por todo lo alto de la extrema derecha europea, que, alarmada ante el incierto resultado de las legislativas húngaras, busca conjurar los demonios de la posible vuelta al orden liberal europeo. Le Senne se ha ausentado del pleno del Parlamento balear, con lo que no podrá rasgar ninguna foto arrebatándola del ordenador ajeno. Dicho sea de paso, la Audiencia de Palma sigue sin señalar fecha para la apertura del juicio oral al que ha de someterse por un presunto delito de odio. Le Senne ni tan siquiera ha comunicado por escrito a la Cámara, que preside por gentileza de Marga Prohens, su ausencia. En Hungría está Vox, y allí se halla el disciplinado Le Senne, que probablemente encabezará la candidatura de la extrema derecha mallorquina en las elecciones autonómicas que está a año vista.

En Budapest se invoca al Maligno antieuropeo, contrario al orden liberal. La pregunta es pertinente: ¿Qué hace el PP manteniendo en la presidencia del Parlamento balear a semejante energúmeno político? No se trata de que esté procesado, ya eso es lo de menos; lo esencial es que nos hallamos ante quien desea la disolución de la Unión Europea, su supeditación radical a los designios de Donald Trump y Vladímir Putin. ¿No son sobradas razones para que Marga Prohens lo destituya? Ocurre que entre su inanidad y sus sobrevenidas vacaciones en el Caribe no asimila que baila el agua a un letal disolvente. Viendo cómo el PP de Feijóo se apresta a pactar con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla-León y a no mucho tardar en el Gobierno de España, de qué preocuparse si en el Parlamento balear se ha aupado a su presidencia a un indecente (político, quede claro) que enloda la Institución. Después de mayo de 2027, Prohens sorberá taza y media del brebaje que ha contribuido a destilar.