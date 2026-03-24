Opinión | Tribuna
Un Salari Mínim Balear per dir no a Trump i a la guerra!
Sonen tambors de guerra al món. Tambors que són accions ben reals, malauradament. A Palestina, a l’Iran, al Líban, a Veneçuela, a Cuba o a Ucraïna l’imperialisme de Trump, Netanyahu i Putin condueix al desastre. Avui, com fa vint anys, durant l’ocupació de l’Iraq, i com sempre -venim, no ho oblidem, del No a l’OTAN i d’una llarga lluita per la pau-, cal assenyalar que la guerra la provoca el capitalisme desbocat. Un capitalisme que, cada pic amb menys control democràtic, està generant monstres autoritaris com no havíem vist des dels anys trenta del segle XX. El petroli i la pugna pels recursos naturals en un context de crisi climàtica cada vegada més evident, ara ja són de forma descarada l’excusa que els grans poders empren per iniciar una escalada bèl·lica que no saben on acabarà.
Aquesta preocupant situació té un impacte important a les Illes Balears. Som un poble sense sobirania, fiscalment maltractat per Madrid, amb salaris baixos i costos de vida molt alts. La guerra conduirà, ho veurem aviat, a una inflació i pujada de preus que ens afectarà notablement. La nostra ciutadania haurà de pagar la seva guerra. S’han de prendre mesures anticrisi momentànies però també estructurals. En tant que diputat de MÉS per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés he donat suport a tot l’escut social que el govern estatal proposa, però és obvi que no basta. Que Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera necessiten més. Això vol dir solucions estructurals i transversals que ajudin a aguantar el cop. El salari mínim propi és bàsic, en aquest sentit. Un salari mínim autonòmic per a les Illes Balears per superar la situació asimètrica i desigual a la qual fa dècades que ens condemnen. Que cada territori tengui un salari mínim adaptat a la seva realitat socioeconòmica hauria de ser de sentit comú. Una reivindicació que compartim a les Corts espanyoles amb els companys d’ERC, Compromís, EH Bildu i el BNG i que sindicats dels diferents països de l’estat com l’STEI-Intersindical, a les Illes Balears, ELA i LAB, al País Basc, la CIG, a Galícia, la Intersindical-CSC i la IAC, a Catalunya i Intersindical Valenciana, al País Valencià, reivindiquen conjuntament. Un clam que és absolutament de justícia: adaptar els nostres sous a la situació de la nostra classe treballadora. Si a Llucmajor, a es Mercadal, a Santa Eulària o a Formentera tot és més car que a Segòvia o a Màlaga els sous no poden ser els mateixos. Entendre-ho no hauria de ser gaire difícil.
La pujada de preus de mercaderies ja està començant a afectar sectors com la construcció i el consum de productes de primera necessitat. El primer decret llei estatal aprovat ja representa un ajut amb la qüestió energètica, però n’han de venir més. Ajudam i ajudarem a fer pressió perquè l’executiu de Sánchez avanci en aquest sentit el que queda de legislatura. Sense el nostre vot i la nostra força el PSOE mai es mou de forma positiva. Perquè la guerra imperialista de Trump no l’ha de pagar la nostra gent i perquè sense un salari mínim autocentrat el nivell de vida de les Illes Balears se’n ressentirà. Centrem-nos, idò, en el que és important. Ens hi van massa coses.
