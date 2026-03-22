Opinión | Tribuna
Un centre tecnològic com a motor de resiliència hídrica a les Illes Balears
En un arxipèlag condicionat per l’escassetat d’aigua, la pressió turística i els efectes del canvi climàtic, la innovació aplicada no és un luxe, sinó una necessitat estructural
Les Balears són avui l’única comunitat autònoma de l’Estat que no disposa d’un centre tecnològic propi. Aquesta mancança és un fre al nostre potencial de transformació i, sobretot, a la capacitat d’afrontar el repte més urgent del territori: la sostenibilitat hídrica. En un arxipèlag condicionat per l’escassetat d’aigua, la pressió turística i els efectes del canvi climàtic, la innovació aplicada no és un luxe, sinó una necessitat estructural. Sense una infraestructura que connecti recerca, empresa i administració, seguirem sense les eines necessàries per gestionar l’aigua de manera intel·ligent i eficient.
Un centre tecnològic és la peça que permet transformar coneixement en solucions reals: desenvolupar prototips, validar tecnologies, pilotar projectes i transferir innovació al teixit productiu i als municipis. És l’espai on les idees es converteixen en oportunitats i on es poden crear les eines que el nostre territori necessita per avançar cap a un model més resilient. Per garantir la disponibilitat d’aigua en el futur, necessitam tecnologia, dades i recerca aplicada, elements que avui no es troben articulats.
La paradoxa és clara: tenim talent científic i projectes de qualitat, però una transferència de coneixement limitada i una inversió en I+D+I inferior a la mitjana estatal. En l’àmbit de l’aigua, això es tradueix en la dificultat per desplegar tecnologies que ja existeixen. Tecnologies que poden implementar les empreses dels clústers d’innovació, però que. O tenen on validar o experimentar.
Un centre tecnològic seria, per tant, un motor d’innovació hídrica. Les Balears tenen les condicions per esdevenir un laboratori de referència en gestió sostenible de l’aigua: un territori insular vulnerable, amb una pressió estacional elevada i amb capacitat d’innovar si es proporcionen les eines adequades. Aquest centre ajudaria a orientar l’estratègia RIS3IB cap a projectes transformadors que responguin als reptes reals: l’aigua, la circularitat, l’energia i models turístics més sostenibles.
En una primera fase, el centre podria focalitzar-se en àrees estratègiques com aigua, higiene i salut ambiental; economia circular i nous materials; energia i sistemes industrials; i smart destinations. Totes tenen un component hídrico-tecnològic evident i permetrien accelerar la implementació de solucions per al cicle integral de l’aigua.
A més, el centre podria oferir serveis essencials: assajos, certificació, prototipatge, laboratoris compartits, desenvolupament experimental i pilots en entorns reals. Són serveis que converteixen la innovació en resultats mesurables, com la reducció de consums o la millora de l’eficiència de les xarxes municipals.
L’experiència d’altres territoris ho demostra: el País Basc, Catalunya, Flandes o Dinamarca han transformat els seus models econòmics gràcies a centres tecnològics que actuen com a nodes d’innovació aplicada. En molts casos, la gestió de l’aigua hi ocupa un lloc central pel seu retorn immediat i benefici col·lectiu.
Per a les Balears, el retorn seria igualment profund: major capacitat de captar fons europeus, diversificació empresarial, retenció de talent i reducció de la dependència tecnològica externa. A més, un centre tecnològic ajudaria a avançar cap a un model més robust i menys exposat a les tensions hídriques que condicionen el territori.
Perquè aquest projecte sigui possible, cal un lideratge ferm per part de l’Administració autonòmica, amb una visió de llarg termini que situï la gestió de l’aigua al centre de l’estratègia d’innovació. No és només una qüestió de finançament, sinó també de governança i alineació amb les polítiques europees.
En aquest Dia Mundial de l’Aigua, la pregunta és clara: volem continuar operant en un model fràgil i dependent, o apostar per una estructura capaç d’impulsar la innovació hídrica i assegurar la sostenibilitat del nostre territori? El moment és ara.
