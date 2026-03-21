El derecho a no parecer siempre fuerte

Nuestra época admira la fortaleza y desconfía de la fragilidad. Se espera que las personas mantengan estabilidad emocional constante, que controlen sus sentimientos y continúen funcionando con eficiencia incluso cuando atraviesan momentos difíciles. En ese contexto, llorar suele interpretarse como una debilidad. Sin embargo, esa idea dice más sobre nuestras expectativas sociales que sobre la verdadera naturaleza humana.

Desde el punto de vista biológico, el llanto no es un simple desbordamiento sentimental. Los científicos distinguen distintos tipos de lágrimas: algunas lubrican el ojo, otras aparecen como reacción a irritantes y otras surgen en momentos de fuerte emoción. Estas últimas, según varios estudios, contienen sustancias asociadas al estrés. Al liberarlas, el organismo reduce la tensión y recupera cierto equilibrio. Llorar, por tanto, no solo expresa un estado interior; también cumple una función reguladora.

Pero limitar el llanto a un fenómeno químico sería simplificar demasiado su significado. Las lágrimas pertenecen también al territorio de la experiencia humana, ese espacio donde la biología explica procesos, pero no siempre alcanza a comprender el sentido de lo que sentimos.

Una antigua anécdota ilustra bien esta idea. Un científico afirmaba con convicción que la ciencia podía explicar cualquier fenómeno. Su interlocutor le preguntó entonces qué podía decir la ciencia sobre una gota de agua. El científico respondió que podía analizar su composición, su peso o su origen. Entonces, llegó la segunda pregunta: ¿y si esa gota fuera una lágrima? La ciencia podría examinar sus componentes, sin duda. Pero no podría determinar si nació de la alegría o del dolor.

Ese matiz pertenece a otro ámbito de la realidad: el de la experiencia vivida.

La literatura comprendió esta dimensión mucho antes de que la neurociencia comenzara a estudiarla. A lo largo de los siglos, numerosos escritores han descrito las lágrimas como una forma de alivio, una purificación o una manera de expresar aquello que las palabras no alcanzan a decir. Lejos de representar debilidad, el llanto aparece como una señal de profundidad emocional.

Sin embargo, la cultura contemporánea parece sentirse incómoda ante estas manifestaciones. La tristeza, la angustia o el cansancio emocional se interpretan con frecuencia como fallos personales que deben corregirse cuanto antes. La prioridad es volver rápidamente al estado de normalidad.

El creciente uso de antidepresivos en muchas sociedades refleja en parte esta tendencia. Estos medicamentos son esenciales en numerosos casos y han salvado muchas vidas. Pero su expansión también revela algo más profundo: la dificultad de convivir con ciertas emociones que forman parte natural de la existencia.

La vida humana incluye pérdidas, incertidumbres, decepciones y momentos de desbordamiento emocional. Pretender eliminar completamente esas experiencias equivale a negar una parte esencial de lo que somos.

Tal vez convendría recordar algo sencillo: el ser humano no fue hecho para parecer fuerte todo el tiempo. La sensibilidad, la vulnerabilidad y la emoción forman parte de nuestra condición. Reconocerlas no nos debilita; nos hace más humanos.

Y, a veces, una sola lágrima silenciosa puede decir más sobre nuestra verdad interior que cualquier discurso sobre la fortaleza.