PP baja y PSOE sube, pero PP gana

La anomalía llamativa de las elecciones en Castilla y León sentencia la subida simultánea de los marcadores de los tres primeros partidos, que acumularon un 87 por ciento del voto. Los politólogos se apresuran en estos casos a hablar de concentración del electorado en PP, PSOE y Vox, salvo que las formaciones en cuarta y quinta posición también igualan su resultado de 2022. Nadie pierde en esta milagrosa multiplicación de los panes y los escaños, sin que la elasticidad del aforo de las Cortes justifique por entero la redistribución. Simétricamente, los resultados tampoco han funcionado a plena satisfacción de ninguno de los concursantes.

Los expertos se refugian en la confrontación de los partidos con sus expectativas, a definir y confundir con los prejuicios de los politólogos que se dejaron arrastrar por la subjetiva marea de Vox, tras haber menospreciado sistemáticamente a la ultraderecha. Las encuestas emocionales no ocultan una traslación al Congreso que aspira al colmo de la paradoja. Se han publicado ya sondeos nada sospechosos de marxismo que decretan que el PP obtendría hoy menos diputados que los vigentes desde 2023. Que baja, por surrealista que parezca. La cosecha de Castilla y León determina que el PSOE podría superar en cambio sensiblemente su actual marcador, al fagocitar una cuota de los 31 escaños actuales de Sumar. ¿Resultado final de esta inversión? El ahorrativo Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa con los 201 diputados de PP/Vox equivalentes a Castilla y León, y con Abascal de vicepresidente.

Este contradictorio «PP baja, PSOE sube y PP gana» se compacta con una revisión de liderazgos. Los mismos expertos que sobrepujaron a Vox y hundieron en exceso a los socialistas, exigen ahora la resurrección de Sánchez. Alumbran otro espejismo voluntarioso, porque los resultados que garantizan la continuidad socialista en la Liga electoral determinan que el partido puede ser reflotado, pero solo si encuentra una sucesora en condiciones para el actual presidente del Gobierno.