Una moto, una plaza: eficiencia nivel ORA

Cientos de motoristas protestaron en Palma contra la ORA para las motos y la prohibición de circular en Acire / B. Ramon

Conduzco moto. Y cuando aparco, lo hago donde corresponde: en las zonas habilitadas gratuitamente para ello. Pero también tengo coche, y cada tarde vivo la misma historia en la zona del Escorxador: dar vueltas buscando una plaza de aparcamiento ORA que, cuando aparece, está ocupada por una, dos, a veces tres motocicletas. Una plaza entera. Para una moto.

No escribo esto desde la comodidad de quien señala a los demás. Lo hago desde la contradicción de quien conoce ambos lados y, precisamente por eso, no puede mirar hacia otro lado.

El sistema ORA existe para regular el uso del espacio público. Quien aparca un coche paga por el tiempo que ocupa esa plaza. Es un criterio razonable: el espacio es limitado, y quien lo usa, contribuye a su gestión. Sin embargo, una moto que ocupa exactamente el mismo espacio que un turismo (porque así ocurre en la práctica, cuando se sitúa en el centro de la plaza) no paga nada. Cero. Y el conductor del coche que llega después tiene que subir su kilometraje buscando un aparcamiento.

No quiero perseguir a los motociclistas ni inventar nuevas cargas fiscales por el placer de hacerlo. Se trata de coherencia. Si el criterio es que el uso del espacio público tiene un coste, ese criterio debería aplicarse con equidad. Lo que no tiene sentido es que la norma deje un vacío legal que, en la práctica, perjudica a quienes sí cumplen. ¿Por qué no se habilitan zonas específicas para motos dentro de los aparcamientos regulados, con una tarifa adaptada a su tamaño, o bien aplicar una tarifa cuando ocupen una plaza ORA convencional?

Mallorca tiene un problema serio de movilidad urbana. Cada plaza cuenta. Y la solución no pasa por enfrentar a conductores de coches y motos, sino por diseñar una regulación que sea justa para todos: que incentive aparcar bien, que libere espacio, y que no deje en manos de la buena voluntad de cada uno algo que debería estar regulado.

Aparco mi moto donde toca. Solo pido que todos tengamos las mismas reglas.