El mallorquín (catalán) «muro contra el talento» para Vox-PP

Manuela Cañadas, portavoz de Vox en la Cámara legislativa balear, se define, además de por ser notable polemista, dotada de discurso conciso y directo, por enunciar la radical esencia de la extrema derecha: no trastea con vaguedades, sino que enfila la yugular del adversario, mejor enemigo, sin dar cuartel. Su postrera actuación, a cuenta de la lengua catalana, asunto siempre dispuesto a reventar las costuras sociales mallorquinas, constituye declaración de guerra en toda regla contra la norma imperante, además, y no es poca cosa, de, otra vez, poner al PP en posición imposible, de la que solo obtendrá pérdidas. La diputada Cañadas, al alardear del pacto al que han llegado PP y Vox por el que se jibariza el conocimiento del catalán para acceder a determinados empleos en la Administración regional, es apisonadora declarando que se derriba «el muro» que «contra el talento» supone la obligatoriedad de conocer la lengua catalana, la propia de Mallorca; además, hurgando en la herida, afirma que se facilita la vida de los ciudadanos, sin imposiciones innecesarias. Es, como puede deducirse, si se carece de prejuicios o de fobias mal embridadas, que las hay en abundancia, y de ahí la propuesta de la extrema derecha, directa embestida a la lengua catalana. Vox no disimula sus pretensiones, el rédito electoral que pretende obtener. Y, atención, es muy posible que la jugada le salga redonda, entre otras razones por la una vez más, y van no se sabe cuántas, torpeza del PP de Marga Prohens, de vacaciones en el Caribe. Las explicaciones (un suponer muy osado) ofrecidas por la portavoz parlamentaria, la señora Marga Durán, presidenta del Parlamento balear en los años en los que José Ramón Bauzá fue presidente de la Comunidad Autónoma (2012-2015), ahí es nada, que compite en igualdad de condiciones con Sebastián Sagreras en estulticia política, corrobora el nuevo lío en el que Vox ha metido al PP en beneficio exclusivo del partido de Santiago Abascal.

Es temerario lo que acaba de aceptar el PP balear: le puede salir caro, porque acabará por despertar a los anestesiados sectores que nunca han tolerado agresiones a la lengua catalana, algo que en su día entendió raudo Gabriel Cañellas, lo que le reportó fructífero pacto de no agresión con los interpelados. El PP debería rememorar la manifestación de cien mil personas que llenó las calles de Palma contra los intentos del presidente Bauzá de laminar el catalán. Lo que sucedió fue la antesala de la posterior estrepitosa derrota del PP. Muy cierto que los tiempos son otros, que se aproxima la pleamar de la derecha, que las izquierdas están hechas unos zorros; en algún momento, algo las despertará, se tocará la tecla que activará determinadas voluntades, cuando ocurra los resultados están por ver. Ataques gratuitos, innecesarios, a la lengua propia de Mallorca son, además de ignominia, error de bulto que se acaba pagando. Al tiempo.

Acotación predictiva.- Las elecciones en Castilla-León no certifican que Vox ha tocado techo, como falsamente pregonan los medios de la derecha madrileña. Se verá en Andalucía. Sí constatan la fuerza parece que incontenible de las derechas españolas, que superan ampliamente el 50 por ciento de los votos. El cambio que anuncia Feijóo se antoja imparable. Siempre contando con la anuencia imprescindible de Vox, que no deja de crecer elección tras elección, y aguardando a Pedro Sánchez. Lo ha hecho en Castilla-León, aunque algunos se emperren enfatizar que ha perdido.

Acotación necrológica.- Quien sí ha sido apiolado es Podemos, que, otra vez, ni tan siquiera obtiene el uno por ciento de los votos. El partido de Pablo Iglesias, con Ione Belarra e Irene Montero de testaferros, es ácido sulfúrico para la izquierda: la disuelve en la nada. En la nada habita Podemos. En paz descanse el peculiar artefacto que obligó a crear Ciudadanos, también felizmente fenecido.