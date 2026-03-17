Opinión | Tribuna
Il·lustrats, tanmateix
Algunes vegades, sembla que els drets humans fan figa
Una setmana abans del darrer Nadal, un grup d’immigrants que es refugiaven dins un antic institut abandonat de Badalona varen ser desallotjats per la policia. Molts hagueren de dormir a la intempèrie, davall un pont de l’autopista C-31. La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat oferí que una quinzena d’ells s’aixoplugassin dins l’església. Però vet aquí que una concentració d’uns 200 badalonins va impedir que els immigrants entrassin al recinte religiós. El bisbe Carrera, naturalment, va criticar la manca de pietat dels energúmens. Però, de persones cruels i poc compassives, sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà; per això em va interessar més allò que va afegir el bisbe: «Han destrossat el bé més preuat que hem tengut els darrers 150 o 200 anys: els drets humans». La referència cronològica és important: situa els fets en el marc de la Il·lustració, en el context del canvi de l’Antic Règim a la modernitat. I l’interès d’aquest detall rau en el fet que la Il·lustració és un tot, les aportacions de la Il·lustració no es poden trossejar. La Il·lustració és, al mateix temps, racionalitat científica, drets humans i defensa de l’estat de dret. Algunes vegades sembla que els drets humans i l’estat de dret fan figa, especialment a Europa i als Estats Units, però si s’imposa la ciència per damunt la superxeria i no s’atura el progrés intel·lectual i tècnic, aleshores el canvi de l’Antic Règim a la modernitat és imparable.
Em direu que posar un Kennedy de ministre de Sanitat quan no creu en els vaccins no és gaire bon símptoma. No passa res: la majoria sap que s’ha de protegir amb els vaccins, que per aconseguir aigua són més fiables les dessaladores que les rogatives i que l’imperi soviètic va caure perquè va menysprear els estudis d’informàtica. La fe en les superxeries es paga cara i acondueix a la derrota. La Il·lustració i el canvi de règim no només varen divulgar valors morals: també varen jugar fort a favor del progrés intel·lectual i tècnic. Trump té la força i això li pot donar algunes victòries aparents, però s’ha enemistat amb els científics i ha menystengut les universitats, i aquesta serà la palanca de la seva derrota. Els energúmens de Badalona, Trump, Putin, els populistes i tots els enemics de la democràcia perdran a la llarga perquè s’han separat del corrent civilitzacional de la Il·lustració. I esclafaran en algun moment els drets humans, però al final, com sempre, la veritat i la racionalitat s’imposaran. La gent, tanmateix, no es vol sacrificar en nom de creences falses ni de líders tarats.
