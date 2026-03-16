Opinión | Premios Oscar 2026
'F1' es mejor que 'Una batalla tras otra'
Una de las peores cosechas cinematográficas se salda con los Oscars esperados pero injustos. Reto desde aquí a cualquier televidente a que soporte de una sentada la media docena de películas agrupadas en la caótica ‘Una batalla tras otra’. A falta de ‘Blue Moon’ y de ‘Zootropolis 2’, que merecen la estatuilla con más mérito que el pastiche galardonado, ‘F1’ es con diferencia la mejor de las diez seleccionadas, con Oscar para Bardem al actor secundario. Crean por favor a alguien que detesta con igual intensidad al automovilismo y al palestinista.
Paul Thomas Anderson obtiene su primera estatuilla a mejor director, para alivio de la estirpe de los nunca premiados Orson Welles, Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock. El premio sería merecido si se valoraran los diez primeros minutos de ‘Una batalla’, pero detrás vienen dos horas y media de tedio acelerado.
Premiar cualquier cosa de la insoportable 'Los pecadores' por encima del inigualable Ethan Hawke de ‘Blue Moon’ es un atentado artístico. Y dado que Hollywood sobrepuja el esfuerzo atlético, el antipático Chalamet merecía la estatuilla, que también podría haber ganado la bata raída de Leonardo DiCaprio sin nadie dentro.
Más robos en mejor actriz. ‘Hamnet’ es una de esas películas en que lloran todos los participantes, con tres partos y otras tantas muertes de niños. Las mandíbulas de Jessie Buckley se imponen por soportar esta matanza, a costa de la extraordinaria Emma Stone de ‘Bugonia’, o de la primera escena de Renate Reinsve en ‘Valor sentimental’.
Sean Penn necesita una hora de histrionismo desatado, para quedarse con el Oscar que debió ganar su compañero de reparto Benicio del Toro en diez minutos magistrales de ‘Una batalla’.
Teyana Taylor y Benicio del Toro, misma derrota injusta. ‘Weapons’ debió estar nominada a mejor película, pero premiando a Julia Garner en vez de Amy Madigan.
Si Oliver Laxe no hubiera decidido enemistarse con Hollywood, su ‘Sirat’ podría haber ganado mejor película en todas las categorías. ‘Valor sentimental’ es otra para llorar, nada más.
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