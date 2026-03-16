Opinión
La cooperació és seguretat i justícia
Ningú és aliè a les tensions geopolítiques que fa mesos ocupen les portades dels diaris, els telenotícies i les tertúlies. La crisi del multilateralisme és cada vegada més evident: els espais de cooperació entre països s’han anat debilitant i cada cop costa més trobar respostes compartides. Aquesta dificultat per afrontar conjuntament els grans desafiaments globals, com el repte climàtic, les desigualtats socials o les migracions, posa en qüestió la capacitat de la comunitat internacional per construir solucions comunes.
Aquest panorama global ens pot abocar a una deriva pessimista. Però potser també és el moment oportú i legítim de demanar-nos amb honestedat quines eines tenim per construir un món més just, més segur, més igualitari. Reiteradament, la cooperació internacional s’ha percebut com una política assistencialista, quan en realitat, és també una eina política local per generar estabilitat, oportunitats i confiança. Des del Fons Mallorquí ho sabem bé: cooperar no és només una qüestió moral, sinó també una inversió en seguretat i en futur.
En un món profundament interconnectat, els grans problemes ja no es poden abordar des de l’aïllament. Les desigualtats extremes, les crisis humanitàries o la degradació ambiental generen inestabilitat que travessa fronteres. Apostar per drets, educació, salut o desenvolupament és també una manera de prevenir conflictes, reduir vulnerabilitats i reforçar societats més resilients. La seguretat del segle XXI no es pot entendre només en termes militars: també és social, econòmica i ambiental.
Aquesta mirada connecta directament amb la idea de justícia global. Les desigualtats entre territoris no responen únicament a les circumstàncies presents, ja que habitualment tenen arrels històriques i estructurals. Les polítiques de cooperació contribueixen a reforçar i conectar institucions locals, ampliar drets i generar oportunitats allà on aquestes són més limitades. És una qüestió de responsabilitat compartida i de compromís amb un desenvolupament més equilibrat.
En aquest context, els municipis tenen un paper especialment rellevant. Són institucions de proximitat, connectades amb la ciutadania i capaces de transformar valors en polítiques concretes. A través de la cooperació municipalista que impulsam des del Fons, els governs locals impulsen projectes amb impacte real en la vida de les persones. Aquesta dimensió aterrada ens recorda que la solidaritat internacional no és una idea abstracta, sinó una pràctica concreta que connecta comunitats.
En un moment en què els discursos de replegament i desconfiança guanyen espai, defensar la cooperació és també defensar una determinada idea de món. No es tracta d’idealitzar la cooperació, sinó d’entendre-la com una eina útil per construir societats més justes, més estables i més segures. Davant la complexitat del present, al Fons Mallorquí continuam fent feina amb una convicció clara: apostar per la cooperació és, en el fons, apostar per un futur compartit.
