ChatGPT y el derecho a no pensar

Platón no escribió el mito de la caverna para recordarnos que existe la ignorancia. Lo inquietante está en un detalle: los prisioneros no parecen tener prisa por salir. Están encadenados, pero también instalados. No sufren por la falta de verdad: habitan un mundo familiar, coherente. Tal vez la caverna no represente solo la ignorancia, sino algo más perturbador: la comodidad cognitiva, un refugio contra la intemperie de lo real.

En la República, Sócrates describe el aprendizaje como un giro molesto de la oscuridad (ignorancia) hacia la luz (conocimiento). Aprender es periagogé: reorientar la mirada. Y eso incomoda.

Hoy, en cambio, la incomodidad se ha vuelto ofensiva. Si algo no cabe en treinta segundos, se descarta. Todo debe ser accesible, inmediato, aplicable. El culto al pensamiento instantáneo no es una simple moda, es el caldo de cultivo de una ignorancia nueva, eficiente, orgullosa.

La ignorancia ya no es solo una falta individual; es un producto social. Robert Proctor llamó agnotología al estudio de cómo se fabrica: por descuido (lo que no se entrena), por supresión (lo que se borra del proceso) y por selectividad cultural (lo que se premia y se penaliza). No hace falta una conspiración, basta la suma de pequeñas decisiones que, juntas, fabrican un clima.

Bajemos al aula, donde esta lógica se deja ver con nitidez. Margalida Capellà lo expone en Cómo aprenden derecho los alumnos de la generación Z en la era del ChatGPT: comprensión lectora frágil, atención dispersa, hiperconectividad. El síntoma asoma en frases cotidianas: «Profe, ¿me dices qué entra?», «¿hay un resumen?» —a ser posible, antes de leer—. Y, en esencia, la misma petición: «Dime la conclusión antes del recorrido».

Es una pedagogía del atajo interiorizada. El alumnado aprende que lo decisivo no es sostener una tesis, sino optimizar la entrega. La fricción de releer un párrafo, de sostener una pregunta, de resistir la tentación del «dame el resultado» pierde valor. Y la institución, a menudo, confirma esa lógica. En aulas masificadas y evaluaciones centradas en el producto final, se premia el entregable más que el registro del pensar (borradores, dudas, objeciones). El aprendizaje se redefine como transferencia de un paquete de respuestas: guía, resumen, «lo esencial». La educación superior corre así el riesgo de convertirse en un delivery de conclusiones prefabricadas.

Ese clima produce una competencia fantasma: la capacidad de parecer competente sin haber formado juicio; entregar sin haber atravesado el texto; opinar sin haber pasado por el argumento. Es lo que la OCDE describe como un «espejismo del falso dominio» en su Digital Education Outlook 2026.

La IA generativa no crea esa tendencia, pero sí la acelera y reduce la fricción cognitiva al mínimo. Entrega un producto que vuelve prescindible el proceso de pensar. Te llega un texto impecable, pero cuando preguntas qué defiende exactamente, cuesta encontrar una tesis que se sostenga. El documento existe; el pensamiento no comparece. Y así la ignorancia ya no consiste en no saber, sino en no necesitar saber para producir algo que parece saber.

No es un sermón contra la generación Z. Lo que vemos es el síntoma de un régimen cultural. La caverna funciona porque ahorra tiempo, esfuerzo y dudas, pero también porque es un dispositivo que organiza qué cuenta como saber y cómo circula. Y lo contemporáneo es que ese dispositivo ya no necesita quemar libros ni prohibir el conocimiento: le basta con dosificarlo y servirlo en formatos que rara vez llegan a convertirse en pensamiento trabajado y propio.

No se trata de romantizar el papel ni demonizar la pantalla. Lo que está en juego es una disputa por la forma de la mente pública. Una mente educada en la instantaneidad puede tener opiniones sobre todo y juicio sobre casi nada. Quien sostiene la atención durante veinte páginas posee una herramienta política; quien solo puede sostenerla durante veinte segundos tiende a delegar su juicio en conclusiones ajenas. Por eso la exigencia de que todo sea fácil y rápido no es inocente: transforma a la ciudadanía en consumidores de conclusiones.

En el fondo, lo que hoy se normaliza es una suerte de derecho a no pensar: la expectativa de obtener conclusiones, textos y respuestas sin pasar por la incomodidad que exige formar juicio. Reclamar el derecho a la incomodidad no es un eslogan: es una política del conocimiento. Significa defender la pausa y la dificultad frente a la cultura del resultado inmediato. Y exige repensar la evaluación: devolver peso a formas que obligan a comparecer con el propio juicio —una conversación, una defensa breve, un examen oral— donde no basta entregar un texto impecable; hay que defenderlo, responder por él.

Platón temía a los sofistas; nosotros deberíamos temer algo más peligroso: una caverna habitable, sin cadenas, donde pensar deja de ser necesario. Porque cuando pensar se vuelve opcional, la ignorancia ya no es un defecto individual, sino una atmósfera compartida. Por eso el derecho a la incomodidad no es elitismo: es autonomía, es libertad y es condición de posibilidad de la democracia.