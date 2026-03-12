Sostenibilidad y resiliencia energética

El 25 de abril de 2025 se produjo el mayor apagón en la historia de España. Casi un año después, seguimos desconociendo sus causas, pero sabemos a ciencia cierta por qué ese traumático suceso no afectó a nuestras islas. El apagón no incidió en Balears gracias a nuestra configuración como sistema eléctrico aislado e independiente de la red y a nuestra idiosincrasia que provoca que tanto la gestión como la generación eléctrica se realizan, en su mayor parte, en y desde nuestro propio territorio.

Las pérdidas económicas provocadas por solo 12 horas de corte masivo se estiman por encima de los 4.000 millones de euros.

La energía es la base de toda economía y hoy, en plena era de las renovables, se promueve una nueva economía libre de carbono, esencial para la justicia intergeneracional amenazada por la incertidumbre que plantean la emergencia climática, la revolución digital y la gran brecha salarial entre jóvenes y adultos.

Por su radical trascendencia, la actividad energética es posiblemente la más regulada en cualquier país, reservando la capacidad y competencia a departamentos sumamente especializados como la Comisión de Mercados (CNMV) y a los Departamentos Técnicos de Energía de los Gobiernos autonómicos, para garantizar la máxima cualificación técnica en el mantenimiento, protección y proyección de las políticas energéticas de los distintos territorios, y de integrarlos en un mercado único que garantice, entre otros, la seguridad de suministro eléctrico en el ámbito autonómico, nacional e internacional. Mucho más en estos alarmantes tiempos de «guerras por la energía».

Uno de los grandes riesgos socioeconómicos del desarrollo de la IA es lo que se llama «carrera armamentística de datos» que multiplica exponencialmente la demanda eléctrica y que, se estima, supondrá en 2 años (2028) un desvío del consumo eléctrico, solo y específico, para la IA del equivalente al consumo energético anual de Alemania, con lo que ello puede suponer en pleno proceso de degradación del orden mundial y el comercio internacional.

Como exconseller, deseo transmitirles mi estupor por la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Palma que, por una parte, proclama por todas las Ferias y Foros especializados su Plan de sostenibilidad para el turismo de Palma gracias a la integración de la IA y a tres o cuatro acciones de «embellecimiento urbano», pero sin una sola medida ambiental real y efectiva; mientras que, localmente, anuncia el bloqueo de parques solares en su ámbito municipal, una delirante incoherencia para todos los expertos mundiales en materia medioambiental, energética y turística.

Permítanme recordar al equipo de gobierno de Palma que la denominada resiliencia energética en destinos insulares se fundamenta en descarbonizar sistemas dependientes de los combustibles fósiles mediante su sustitución por energía renovable, almacenamiento energético y redes inteligentes. El proyecto canario Viaje a la descarbonización, impulsado por su sector hotelero consagra la neutralidad climática del turismo como herramienta esencial para su propia competitividad y resiliencia empresarial.

En contraste, la publicidad del consistorio de Palma de que unos corredores verdes o mejoras estéticas de plazas urbanizadas son medidas de defensa ambiental se asemeja mucho a una campaña de greenwashing aunque haya sido diseñada con IA, y me preocupa lo que ello pueda llegar a suponer en términos de daño reputacional indirecto a un sector esencial para nuestra economía insular, y también que pueda dañarse desde Palma la buena imagen de Balears, en todo su conjunto.

En estos momentos de escalada belicista y alta complejidad socioeconómica, en beneficio de todos los baleares y de nuestro sector turístico, es obligado que el Govern ejerza sus competencias, promoviendo la resiliencia e impedir un dislate capitalino que se manifiesta artificial, pero nada inteligente.