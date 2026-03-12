El fin del faro moral

Israel nació de la necesidad de Europa de enjuagar su culpa. La dimensión aterradora, inhumana e insoportable del Holocausto debía convertirse en el punto final de la persecución milenaria de los judíos. Ese nuevo país no solo sería la esperanza de sus habitantes, sino también la oportunidad de que Europa pudiera erigirse en un faro moral sin que las sombras exterminadoras de su pasado derribaran la tramoya (la violencia colonial aún dormía bajo el silencio). Según la historiadora Sophie Bessis, «la defensa de la inocencia absoluta de Israel es condición sine qua non para la recuperación de la inocencia de Occidente» y, para ser duradera, necesita representar «eternamente a la víctima» y hablar «en nombre de todos los judíos, independientemente de su lugar de residencia» (La civilización judeocristiana, Gatopardo Ediciones, 2026).

Israel se definió como la tierra prometida de los nacionalistas sionistas y con alma occidental, aunque estuviera enclavada en Oriente. Nada debía cuestionar ese relato, tampoco la población judía que procedía de países árabes (ligeramente mayoritaria al principio) y que fue marginada intelectual, política y culturalmente. La esencia del nuevo Estado arrinconaba la tradición diaspórica del judaísmo. Aquella que, en palabras del filósofo Reyes Mate, marcaba una relación distanciada de la tierra: «Lo sagrado es la itinerancia, el camino, el éxodo, y lo perverso, el estacionamiento, la apropiación o identificación con el lugar» (Tierra de Babel, Editorial Trotta, 2024). Un pueblo habitante del mundo entero con un punto de vista propio sobre ese mundo y la historia.

Hoy, Israel está en manos de una extrema derecha expansionista, capaz de cometer y reincidir en los peores crímenes de guerra con el apoyo y bendición de Trump -delirante compañero de batallas y resorts de lujo- y la complicidad de buena parte de Occidente. Su política asesina no solo es un peligro para el mundo, sino que arrastra a Europa hacia la oscuridad. El final de un ilusorio faro moral.