La antigua cárcel de Palma, cerrar o gestionar un recurso habitacional

La antigua cárcel de Palma ha funcionado como refugio para quienes habitan los márgenes. Personas frágiles y muy vulnerables, familias y trabajadores pobres. El edificio presenta problemas evidentes y condiciones insalubres, resultado de años de abandono institucional y de ignorar una emergencia habitacional cada vez más evidente.

La decisión municipal de desalojar el recinto se justifica apelando al deterioro del edificio, a las demandas vecinales de mayor seguridad o a la supuesta necesidad de recuperar un inmueble público. Sin embargo, el propio discurso institucional se contradice, admite que todavía no existe una decisión definitiva sobre el uso futuro del edificio ni un calendario claro para intervenir en él. En la práctica, se pretende desalojar ahora para dejar el espacio vacío sin un destino definido.

Al mismo tiempo, se solicita al tercer sector, entidades sociales que ya trabajan con recursos muy limitados, que habilite soluciones de emergencia para reubicar a las personas que van a ser expulsadas de lo que hasta ahora es su hogar. Esto plantea una cuestión difícil de obviar, la administración solicitando a otros agentes que absorban las consecuencias de su decisión.

Existe una posibilidad que apenas se ha planteado públicamente y que podría responder de forma mucho más digna a esta situación. Si el propio Ayuntamiento considera que estas personas necesitan una respuesta habitacional inmediata, podría habilitar el mismo espacio de la antigua cárcel para que deje de ser un lugar peligroso o conflictivo y pase a funcionar como un recurso temporal gestionado con criterios de calidad que una ciudad como la nuestra puede y debe prestar.

Adecuar el edificio para garantizar condiciones mínimas de seguridad, convivencia y habitabilidad permitiría transformar una ocupación precaria en un dispositivo residencial de emergencia, provisional, digno. No se trataría de consolidar una solución definitiva, sino de utilizar un recurso existente para dar respuesta a una emergencia social real mientras se desarrollan alternativas estables, mientras se piensan salidas dignas para 250 personas.

Un espacio de estas características podría gestionarse con criterios de eficiencia social, normas claras de funcionamiento, acompañamiento profesional y presencia de trabajadores especializados en intervención social, mediación y apoyo a procesos de inserción. Esto permitiría reducir conflictos, mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran allí y aliviar la presión que actualmente soportan, las calles de nuestra ciudad y los recursos de emergencia.

Cerrar el edificio no hará desaparecer la necesidad de vivienda que hoy se concentra en su interior. Las personas que viven allí seguirán necesitando un lugar donde estar.

Por eso, la cuestión de fondo no es solo qué hacer con un edificio municipal. La cuestión es si la ciudad está dispuesta a abordar de manera directa una parte de la crisis habitacional que ya está presente en sus calles.

Transformar la antigua cárcel en un dispositivo habitacional temporal gestionado públicamente podría ser una forma pragmática de asumir esa responsabilidad en lugar de desplazarla.