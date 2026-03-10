Opinión | Tribuna
La derogació de la Memòria Democràtica: la gran traïció del PP i de Marga Prohens
La Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics ha estat un abans i un després per a les Illes Balears. Aquesta norma ha significat més democràcia, més dignitat i més llibertat per a la nostra terra. Ha estat una eina imprescindible per obrir fosses comunes, identificar persones assassinades o desaparegudes pel franquisme i restituir la dignitat de tantes famílies que durant dècades varen viure condemnades al silenci i a l’oblit.
Gràcies a aquesta llei, els noms d’aquells homes i dones que varen ser víctimes de la repressió han tornat a ocupar el lloc que mai haurien d’haver perdut en la nostra història col·lectiva. Les institucions públiques han assumit, per fi, la responsabilitat de reparar una injustícia que massa temps havia estat ignorada.
Aquesta norma no només ha dignificat les víctimes; també ha situat les Illes Balears com un referent europeu en polítiques de memòria democràtica. Ha estat reconeguda per institucions internacionals com les Nacions Unides per la seva contribució als principis de veritat, justícia i reparació. Ha permès que la memòria arribi a les escoles, als espais públics i al debat social, consolidant una cultura democràtica basada en el respecte als drets humans.
Però en una democràcia hi ha línies vermelles que no es poden traspassar. I una d’aquestes línies és la memòria de les víctimes de la dictadura.
Derogar aquesta llei no és una simple decisió legislativa. És una decisió política de gran profunditat moral. Significa donar l’esquena a les víctimes, ignorar les recomanacions de les Nacions Unides i situar les Illes Balears fora del consens democràtic europeu.
I és exactament això el que el Partit Popular i Marga Prohens han decidit fer.
Amb aquesta derogació, el Govern del PP ha optat per convertir la memòria democràtica en moneda de canvi política. Han decidit sacrificar la dignitat de les víctimes per satisfer els seus socis d’extrema dreta.
La història jutjarà aquesta decisió amb una claredat implacable. Perquè avui el Partit Popular ha hagut de triar davant la història.
Entre la dignitat i la vergonya, han triat la vergonya.
Entre la veritat i la mentida, han triat la mentida.
Entre les víctimes i els botxins, han decidit posar-se al costat dels botxins.
I això és una traïció.
Una traïció a la memòria de les persones que varen lluitar per la llibertat. Una traïció a les famílies que encara avui cerquen els seus morts. I una traïció als valors democràtics que haurien de guiar qualsevol govern digne d’aquest nom.
La memòria democràtica no és una qüestió del passat. És un compromís amb el present i amb el futur. És el que ens recorda d’on venim i per què mai més podem permetre que el fanatisme, la intolerància o la violència substitueixin la llibertat i la convivència.
Per això la pregunta que ens hem de fer és molt clara: què passa quan una societat decideix oblidar?
Què passa si les noves generacions creixen sense conèixer la veritat sobre la República, el cop d’Estat, la guerra i la repressió franquista? Què passa si el sofriment de milers de víctimes desapareix de la consciència col·lectiva?
Quan la memòria desapareix, també ho fa la consciència democràtica. I una societat que oblida el seu passat corre sempre el risc de repetir-lo.
Per això els socialistes no renunciarem mai a aquesta lluita. No oblidarem que gràcies a aquesta llei moltes famílies han pogut recuperar els seus morts, posar nom als desapareguts i començar a tancar ferides que havien romàs obertes durant més de vuitanta anys.
No permetrem que aquest avenç es converteixi en un desert de desmemòria.
Perquè la memòria és insubornable. Passarà de generació en generació com una consigna de dignitat.
No hi ha democràcia sense memòria.
No hi ha futur sense veritat.
I no hi ha justícia sense reconeixement.
I mentre hi hagi una sola fossa per obrir, una sola família esperant justícia o una història que encara no s’ha explicat, la memòria continuarà viva.
Perquè la dignitat d’aquestes illes no la podran derogar mai.
