Mujeres machistas y amigos cobardes

A veces, para contar una historia viene bien inflar vivencias de la vida real y extremar las características de los personajes para que cuadre la historia. Sin embargo, cuando se trata de conductas machistas lo ocurrido suele ser tan miserable, la actitud del protagonista tan rastrera y la respuesta de los secundarios tan reprobablemente desentendida que no es necesario recurrir a este recurso. Basta con describir la situación. Y son situaciones de la realidad cotidiana. Todos tenemos algún conocido que las ha perpetrado y alguna amiga que las ha sufrido.

En este caso, la historia trata de la fase inicial de una separación. El protagonista, un prestigioso médico, pero también pusilánime, inmaduro y miedoso que con 57 años no se ve con ánimos para plantearle la situación a su pareja, pero sí para perjudicar, coaccionar y extorsionar para forzarla a abandonar la casa familiar. Coprotagonista, la familia del chavalote y especialmente su mamá que instiga al «niño de sus ojos» a proceder con esa bajeza con la excusa de que ninguna «lagarta» se lo merece. La víctima, una funcionaria de alto nivel que no puede salir en los papeles y de eso abusan muy conscientemente el tipo y su familia. Los secundarios son los amigos (y amigas), gente con dinero y educación, que corren a ponerse de perfil cuando el agresor es alguien de su pandilla.

Un divorcio es la situación más estresante que puede vivir una persona y, con frecuencia, hace aflorar lo peor de cada uno: agresiones, manipulaciones de los hijos, coacciones. Y, cuando eso pasa, habitualmente los amigos prefieren mantenerse «neutrales» aunque haya claramente uno que maltrata y otro que lo sufre. Justo lo mismo que ocurre con el machismo. Lo grave no está en la falta de consenso social sino en la falta de respuesta cuando lo practica alguien del grupo de excursiones. Todos estamos a favor del feminismo con mayúsculas. Es decir, del que sale en los periódicos, pero no del feminismo que exige dar la cara y enfrentarte a tu colega. Entonces, pasan a ser pecadillos sin importancia que hay que dejar pasar para seguir saliendo de excursión. Se trata de actitudes de amigos -las de ellos y las de ellas- que sin ser violencia física perpetúan la desigualdad y discriminan a las mujeres.

Para enfrentarse a los machismos cotidianos no hace falta ser mujer. Ni siquiera ser feminista, basta con ser beligerante antimachista. O lo que es lo mismo, basta con estar en contra de los abusones, de los matones, de los chulos. Y esto lleva al otro lado de la cuestión, que por ser mujer no te invalida para ser una abusona, una matona o una chula. Es decir, una machista. Todo el que no sufra un ataque de ceguera conoce algún caso en el que ha sido la mujer quien ha hecho la vida imposible a su pareja.

Una de esas mujeres machistas es la madre de nuestro protagonista. Ha educado a su tesorito en la discriminación hacia sus hermanas a las que encargaba el trabajo en casa para que el niñito descansara. Los esfuerzos de la familia siempre los dedicó la mamá a que el niñito tuviera coche antes que nadie o estudiará donde le apetecía en detrimento de sus hermanas. Por eso, cuando las cosas comienzan a ir mal en el matrimonio del ojito derecho, la mamá organiza a toda la familia para trasladarse a la casa de la pareja, hacerle la vida imposible a la mujer, para, aprovechando un viaje de ésta meter sus cosas en bolsas de basura y sacarlas a la puerta de la casa y prohibirle el acceso a la vivienda familiar. Además de acosarla por Whatsapp o darle de baja las tarjetas de crédito. Todo con tal de evitarle al niño, que ya tiene 57 años el mal trago. Es decir, convierte al medroso en un machista y a la familia en una mafia.

Para terminar, no sabría que comportamiento parece peor. El comportamiento del pusilánime y timorato médico al que su cobardía lleva a actuar como un machista. La de la madre, una mujer machista, que instiga y direcciona todos los comportamientos para perjudicar a una mujer indefensa. Y, por último, los secundarios -amigos y amigas, conocidos y conocidas de la pareja- que se desentienden para evitar tensiones en la paella de los domingos.