Opinión | Tribuna
La futura llei de la Serra, un èxit col·lectiu
La muntanya que contemplam no és natura intacta i inhòspita, sinó una obra lenta amb la paciència de generacions. Quan la mir, mos hi veig reflectits en un mirall: perquè tota consideració sobre aquest paratge acaba tornant, inevitablement, a noltros mateixos.
Hem discutit llargament si viure del paisatge i protegir-lo eren camins incompatibles; la nova Llei de la Serra, presentada pel Consell de Mallorca, supera aquest debat amb una idea més mesurada: la delicada aliança entre ús i respecte.
El paisatge cultural només perdura si és habitat i treballat. D’aquí neix la aposta de la llei per una conservació activa com a la millor de les polítiques. Simplificar els tràmits per reconstruir marjades, recuperar cultius o mantenir infraestructures agràries, és reconèixer que la burocràcia excessiva pot degradar tant el territori com l’abandonament. I facilitant la continuïtat del sector primari i protegint el seu llegat, la nova norma també admet que la nostra cultura es manté viva en els gestos quotidians dels qui l’habitem.
Amb la mateixa idea es promociona la ramaderia extensiva com eina de prevenció d’incendis, integrant economia i seguretat col·lectiva, i convertint una antiga activitat en resposta a un problema actual. La protecció d’oliverars i alzinars monumentals, la defensa de la pedra en sec i la creació d’inventaris patrimonials, pretén preservar tant les formes visibles i tangibles com, també, aquell saber acumulat que conforma la nostra identitat. I permetre a les possessions els usos compatibles, sense augmentar-ne l’edificació, respon a un pragmatisme essencial: allò que no pot sostenir-se econòmicament, difícilment es conserva; convertir aquesta conservació en un projecte viable crearà les condicions perquè allò valuós perduri en el temps.
Amb tot, no m’estranya que, en el debat polític, la oposició -tant descol·locada com falta de responsabilitat- hagi recuperat el mantra de la suposada destrucció del territori. Mos han volgut fer creure que aquesta llei obriria la porta a la urbanització del paratge. Però aquesta idea no pot estar més lluny de la lletra i l’esperit del text. La llei traça un equilibri entre màxims: consolida les garanties de preservació evitant qualsevol retrocés en matèria urbanística, al mateix temps que redueix traves burocràtiques innecessàries per la gestió del dia a dia. I, assumint la responsabilitat de la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO, estableix límits clars i introdueix l’avaluació d’impacte patrimonial obligatòria, fent de la prudència un exercici de moderació que reconeix que cada intervenció deixa empremta i que prevenir és la manera més eficaç de protegir.
La llei afronta amb determinació els reptes presents de la Serra i s’anticipa als escenaris futurs des d’una visió estructural i preventiva. Potser aquí resideixi la seva virtut més discreta! La pressió sobre els recursos hídrics, la contaminació acústica o les situacions de massificació són realitats que exigeixen instruments estables de governança. Governar la Serra implica anticipar riscos, coordinar administracions i reforçar-ne la resiliència. Per això, partint de la idea que el futur de la Serra dependrà de la seva capacitat d’adaptació, es vol integrar la recerca, la innovació i la formació en el centre de l’estratègia: perquè només amb coneixement i planificació podrem assegurar-ne la viabilitat a mitjà i llarg termini.
Finalment, vull fer incís en que la Serra és, sobretot, un espai de vida. Custodiar-la és acceptar que en som part i hereus. Conservar-la és integrar la protecció amb l’ús. Si perseveram en aquest exercici de moderació i diàleg constant, com el que ha donat fruit a aquesta llei consensuada, la Serra de Tramuntana serà el testimoni majestuós del nostre compromís com a societat.
La Llei de la Serra, impulsada pel president Llorenç Galmés, arriba en un moment decisiu: el de garantir que aquest paratge continuï essent història viva i promesa de futur. I els mallorquins estam d’enhorabona.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete