Opinión | 8M - Día Internacional de la mujer | Reflexiones
Feminisme, i tant
No som gaire partidari d’utilitzar fórmules o dites bèl·liques per defensar determinades causes, especialment si aquesta és el feminisme i tot allò que se’n deriva. Però la realitat és preocupant: d’acord amb el darrer Baròmetre de FAD Juventud, només un 38,4% dels joves es declaren feministes, quan fa només cinc anys aquest percentatge era gairebé del 50%. Segons aquest mateix informe, la meitat dels enquestats perceben el feminisme com una eina de manipulació política; aquest mateix percentatge afirma que es troben desprotegits davant d’allò que consideren denúncies falses, tot i que s’ha demostrat que estadísticament són quasi irrellevants. L’enrenou i les fake de les xarxes socials tampoc no ajuden gaire, ja que la majoria, manipulada per opcions ideològiques escorades clarament cap a l’extrema dreta, pretenen inculcar en la joventut la idea que el Feminisme ha anat massa enfora en les seves pretensions, fins al punt de mostrar com a víctimes al conjunt d’homes com a col·lectiu.
Davant aquests i altres arguments, tanmateix, la realitat és tristament caparruda: en el que duim d’any, a penes dos mesos i escaig, deu dones i dos infants han mort assassinats per les seves parelles o companys sentimentals en la pitjor sèrie d’ençà que tenim registres (2003). De la mateixa manera han augmentat exponencialment les agressions d’índole sexual, moltes d’elles perpetrades per joves menors d’edat influïts per una pornografia cada vegada més extrema i violenta. L’explotació de les dones en situació de prostitució és una realitat d’unes proporcions dantesques, mentre que el seu reclutament a mans de xarxes i proxenetes sense escrúpols es produeix a edats cada vegada més tendres. La ideologia liberal conservadora, a hores d’ara dominant en bona part d’Occident, no té cap mena de rubor a considerar els ventres de lloguer com una possibilitat a l’hora de tenir un fill, com si el cos de la dona llogada fos una mercaderia qualsevol, exempta d’emocions i sentiments. La precarietat econòmica facilita aquesta i altres pràctiques indecents, que posen en perill la salut física i mental de milers de dones a Europa i al món. La precarietat laboral afecta també i sobretot les dones, que a més a més i en la seva majoria tenen al seu càrrec les tasques inherents a la cura dels fills i de la llar.
Des d’Homes per la Igualtat – Mallorca pensam que no podem callar ni baixar els braços, davant d’aquesta realitat. El feminisme de bon de veres no va en contra de ningú, baldament hi hagi qui ens ho vulgui fer creure des de tribunes interessades i clarament misògines. És cert que d’ençà el 8 de març de 2018, en què el moviment feminista es mostrà més plural i unit que mai, les divisions i els protagonismes l’han afeblit fins a arribar a la situació en què es trobam avui, on sense anar més enfora i des de fa diverses convocatòries dues manifestacions concorren per separat a Palma en la celebració del dia més important pel que fa al reconeixement i la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones. L’interès dels joves pel feminisme ha decaigut, aquesta és una dada objectiva, i faríem bé d’analitzar-ne les causes. Mentrestant, i tal com afirmava no fa gaire l’escriptora Emma Riverola en un encertat article titulat Invitar a los chicos, caldrà que ens centrem en combatre un patriarcat que no només és masclista, sinó que també es mostra obertament racista i homòfob. Tot plegat fa que molts joves avui en dia qüestionin de manera esbiaixada els avanços del feminisme i considerin la desigualtat i la violència de gènere com a mals inevitables. Caldrà, doncs, escoltar-los, convidar-los al diàleg i recordar-los que, tal com afirma l’esmentada escriptora, la felicitat no es troba en el domini ni en la fortalesa, sinó en la llibertat i el consentiment.
Feminisme sí, i tant, ara més que mai.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete