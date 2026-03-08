Opinión | 8M - Día Internacional de la Mujer | Reflexiones
Per un feminisme amb totes i de totes
És evident que ens trobam davant una ofensiva reaccionària contra els drets de les dones que pretén desfer conquestes assolides amb anys de lluita. Ho veim en l’amenaça sobre drets consolidats, com el dret a l’avortament, el dret a decidir sobre el propi cos o l’accés a una educació afectivosexual lliure de prejudicis. Alguns partits neguen la violència masclista i qüestionen polítiques d’igualtat que volen corregir desigualtats estructurals. Aquest retrocés no és casual, sinó part d’un intent de limitar la llibertat i l’autonomia de les dones.
Des de Més per Mallorca ens sumam als col·lectius que treballen des d’un feminisme arrelat a la realitat de les dones dels nostres pobles i compromès amb la transformació social. No és un feminisme buit ni limitat als dies assenyalats, sinó un feminisme de totes: antiracista, de classe, integrador i popular. Un feminisme que defensa els drets assolits i entén que la igualtat real només serà possible si garantim una vida digna per a totes les dones.
A Mallorca sabem bé què significa viure en un territori on l’especulació expulsa veïnes dels seus barris, on el lloguer consumeix gran part dels salaris i on moltes dones treballen en condicions precàries. Les dones, especialment les migrades, sostenen sectors essencials com les cures o la neteja, sovint amb condicions laborals que emmalalteixen. Aquest sistema econòmic ens precaritza i perpetua desigualtats. Per això entenem que el feminisme també és de clase i popular: no podem parlar d’igualtat sense redistribució de la riquesa, serveis públics forts i drets laborals garantits.
En comptes de garantir els drets de totes, els partits reaccionaris impulsen discursos i polítiques que discriminen determinades dones per la seva manera de vestir, cultura o religió. Instrumentalitzen les dones per dividir-nos i posen el focus en controlar els nostres cossos en lloc de denunciar el sistema que les violenta.
Sabem que l’enemic és fort i poderós; per això ens cal organitzar-nos. El problema real és un sistema que protegeix depredadors quan tenen doblers, contactes i poder. El cas de Jeffrey Epstein ha destapat una xarxa de complicitats on les elits econòmiques i polítiques es mouen amb impunitat mentre dones i nines són explotades i silenciades. Mentre decideixen armar guerres i repartir-se el botí.
Els feminismes populars dels nostres pobles són mur de contenció davant aquest sistema depredador i davant l’avanç del feixisme. Per això l’alternativa també es construeix des de l’àmbit local: garantint el dret a l’habitatge, regulant el lloguer, protegint el territori i impulsant transport públic accessible. També cal garantir sous dignes, reforçar els serveis públics i construir una xarxa pública de cures que asseguri el benestar de totes les persones.
Des de Més per Mallorca continuarem treballant per un feminisme integrador i transformador. Que garanteixi una vida digne, drets reals i de condicions materials pel benestar de la comunitat. Aquesta lluita la farem plegades fins que totes les dones puguem viure amb llibertat, seguretat i dignitat. Per això reclamam una sanitat, una educació i uns serveis socials públics i de qualitat.
Només amb un feminisme arrelat, popular i inclusiu podrem defensar els drets conquerits i avançar cap a una societat més justa, on cap dona sigui discriminada pel seu origen, la seva situació econòmica o la seva manera de viure.
