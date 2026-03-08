El coste de oportunidad: Edificio Gesa

Tras más de quince años de abandono y litigios, el Ayuntamiento de Palma ha formalizado la compra del emblemático edificio Gesa, diseñado por José Ferragut Pou en los años sesenta como sede de la compañía eléctrica y catalogado como Bien Catalogado desde 2007, junto con dos parcelas colindantes. La operación, que asciende a 30 millones de euros, pone fin a una larga disputa con Endesa y abre un nuevo capítulo: la reconversión de casi 30.000 metros cuadrados del frente marítimo en un complejo cultural y de innovación cuyo coste total se estima en 91 millones de euros. Una cifra que merece un debate más sosegado del que hasta ahora se ha producido.

Por un lado, el proyecto que el Consistorio ha puesto sobre la mesa resulta ambicioso: un Centro Cultural de Arte y Exposiciones, la Biblioteca Central Municipal, un auditorio, el Instituto Municipal de las Artes, incubadoras de empresas tecnológicas y un Centro de Interpretación de la Energía. El horizonte temporal apunta a 2030, en sintonía con la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura en 2031. Los defensores del proyecto sostienen que se trata de una oportunidad histórica para reconectar la ciudad con su fachada marítima y generar un polo de atracción cultural y económico.

Por otro lado, las voces críticas no cuestionan tanto la necesidad de actuar sobre el edificio, en eso existe consenso, como la escala del desembolso y la distribución de usos. La oposición denuncia que el proyecto reduce las zonas verdes y prioriza un modelo orientado al turismo frente a las necesidades de los vecinos. A ello se suma que la compra del edificio ya ha supuesto un desembolso importante, al que habría que añadir el coste de su conversión. Y más allá del debate sobre los usos concretos, surge una cuestión de fondo que rara vez se aborda con rigor: el coste de oportunidad.

En economía, el coste de oportunidad no consiste simplemente en enumerar todo aquello en lo que podría gastarse el dinero, ese argumento valdría para paralizar cualquier inversión pública, sino en el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. Y en el caso del edificio Gesa, quizá merezca la pena preguntarse si esas alternativas existen. Su ubicación privilegiada, en primera línea del frente marítimo, podría convertirlo en un activo atractivo para la iniciativa privada. No parece descabellado explorar si algún modelo de concesión o colaboración público-privada permitiría no solo evitar que el grueso del coste recayera sobre las arcas municipales, sino incluso generar ingresos derivados de su explotación. Del mismo modo, cabría plantearse si todos los usos previstos, biblioteca, auditorio, incubadoras, museo, han de concentrarse necesariamente en un único enclave, o si algunos de ellos podrían ubicarse en otras zonas de Palma que se beneficiarían de ese impulso y donde su implantación supusiera un coste menor, sin renunciar a ninguna de las actividades previstas y liberando recursos para necesidades que difícilmente atraen inversión privada, como la construcción de vivienda asequible.

Casi ninguna política pública es neutral: la mayoría generan ganadores y perdedores. La clave reside en encontrar aquella en la que el número de beneficiados supere al de perjudicados. La compra del edificio ya es un hecho irreversible; pero el grueso del desembolso aún está por decidir. Antes de comprometer recursos de esta magnitud, convendría explorar si la iniciativa privada puede asumir parte del proyecto y si la descentralización de usos beneficiaría a más barrios de Palma. Solo un análisis riguroso del coste de oportunidad permitirá a la ciudadanía valorar si esta es, en efecto, la mejor inversión posible para su futuro.