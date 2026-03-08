El cierre de Agama,un fracaso colectivo

La agonía de Agama no viene de nuevo. Su malvivir ha sido una constante con distintos propietarios a lo largo de sus 68 años de historia, el último el Grupo Damm, que adelantará su anunciado cierre a finales de este mes porque tampoco le salen las cuentas. Los sucesivos gobiernos autonómicos han comprometido importantes cantidades de dinero público con distintas fórmulas que no han dado con la tecla. Algo falla cuando todo esto ocurre en una isla de casi un millón de habitantes, con sus hogares, comedores escolares y hospitales, y que recibe 13,5 millones de turistas al año que consumen en hoteles, casas vacacionales, restaurantes, bares y cafeterías de un destino que presume de sostenibilidad y promociona el producto local en ferias. El discurso choca con una realidad incontestable: solo cinco de cada cien litros de leche consumida en Mallorca son de la isla. Es el mercado, amigo. Algunos por las dificultades de llegar a final de mes, otros por el ansia de beneficio a toda costa, al final son demasiado pocos los hogares y empresas que pagan esos céntimos de más por el sobrecoste de la insularidad. No es el único factor.

Balears se ha convertido en destino finalista de los excedentes de otras comunidades que arrasan en el lineal del supermercado. Una competencia inexpugnable para el sector local que opera en un contexto globalizado y marcado por la contestada normativa europea. Un mundo complejo que acaba dando la absurda resultante de que salga más barato traer leche foránea en barco que en un camión desde Campos. Otros productos agroalimentarios como el aceite o el vino compiten con más fortaleza, en parte por contar con una climatología más favorable que la que precisa el sector lácteo. Producir leche en Mallorca implica extracción de agua, un coste añadido mucho más diluido en Menorca. Su clima más húmedo ha favorecido un modelo fundamentado en vacas que pastan por el campo, frente al mallorquín que optó por un tipo de vaquería más industrializada. La apuesta de su planta agroalimentaria por productos elaborados, como el queso, unido al exitoso trabajo de las denominaciones de origen Maó y Menorca, ha dotado allá de mayor fortaleza al sector primario. No sin dificultades, ha logrado revertir la decadencia y ha elevado un 11% el censo de vacas lecheras en el último año. Mientras el sector lácteo renace en Menorca, se hunde en Mallorca. Tras haber generado expectativas, acometido inversiones y recibido ayuda pública , ahora en revisión, el grupo Damm baja la persiana, alegando pérdidas millonarias por falta de mercado local que hacen inviable la continuidad. Eso sí, se reserva el exitoso Laccao. Las dos vaquerías que han resistido tras años de recorte de proveedores y cupo, Son Carbó y Son Bernat -una tercera ya ha comunicado que venderá el ganado- son auténticas heroínas, que pasan momentos angustiosos . No les ha convencido el proyecto público-privado que les presentó el conseller Joan Simonet, pero no desfallecen, quieren continuar, buscan salida a sus 300.000 litros de leche mensuales. Tocaría a tazón por habitante, y solo a unos sorbos si sumamos los visitantes. Junto a ellos padece todo un sector primario, desde los payeses que les suministran cereales, forraje y maíz, hasta las otras ocho vaquerías más pequeñas que ven peligrar su suministro si caen las grandes. Efecto dominó. Sería un sinsentido que esos 300.000 litros acabaran vendiéndose fuera para volver envasados a la isla. Que esto no salga a flote es un fracaso colectivo. No solo perdemos soberanía alimentaria, también paisaje, cultura e identidad.