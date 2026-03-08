8M en Mallorca: La falta de consenso tiene un precio

La lucha feminista, que es la de la igualdad real y la justicia efectiva, sigue necesitando hoy grandes y significativos consensos para avanzar. En primer lugar, porque no lo hará de otra manera. Y en segundo lugar, porque para alcanzar la sociedad de personas libres e iguales donde la discriminación y violencia contra la mujer no sean toleradas queda todavía un largo camino por recorrer: en la educación, en el entorno laboral y también en unos tribunales de justicia que necesitan una mirada más feminista e igualitaria.

Sin embargo, la polarización política actual, el negacionismo de la ultraderecha, la desafección de una parte de la juventud y la división del propio movimiento feminista niegan la posibilidad de ese consenso tan necesario. Y dibujan, quizá, uno de los escenarios más desesperanzadores en décadas para que se produzca un mínimo avance.

En los extremos del debate político ponerse en el lugar del interlocutor y confrontar ideas para un beneficio común se interpreta como un signo de debilidad. Y la conversación pública se convierte, así, en un intercambio de dogmas, cuando no descalificaciones. El auge de la ultraderecha devuelve el negacionismo de la edad de piedra al primer plano y se abren discusiones públicas absurdas que buscan contradecir la realidad. La violencia en España es masculina, consulten los abrumadores datos de criminalidad y el sexo de las víctimas. Y luego sigan investigando el número de denuncias falsas.