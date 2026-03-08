Opinión | 8M - Día Internacional de la Mujer | Reflexiones
El 8M de Galmés: molta purpurina i poca igualtat
He de confessar que darrerament m’he capficat amb Els enginyers del caos, de Giuliano da Empoli. No per gust, sinó per supervivència, intentant entendre com hem passat de les polítiques públiques de consens a aquest algoritme de renou i retrocés que governa el Consell de Mallorca. Da Empoli ens recorda que, per a aquests nous arquitectes de la política, «la realitat és secundària si aconsegueixen excitar les passions i transformar la ràbia en vots». I mentre llegia com es fabriquen aquestes realitats paral·leles, m’ha vingut al cap una certesa que no té lloc en el discurs buit de la dreta entregada a l’extrema dreta: Dones ho som TOTES.
I quan dic totes, és totes. Des de la ‘kelly’ que manté el motor turístic fins a la jove que cerca la seva primera feina, passant per les nostres padrines que varen aixecar aquesta terra sense demanar permís.
Actualment, al Palau de la Misericòrdia, el pacte de Llorenç Galmés s’ha obstinat a reescriure el concepte de «dona» dins un patró tan estret i rígid que la immensa majoria de les mallorquines n’hem quedat fora. Sembla que si no ets una figura que encaixa en la seva visió de la tradició més estàtica, algú que només existeix si va supeditat a la seva etiqueta de «família». És la política del miratge: ens volen presents en els actes oficials, però ens volen invisibles quan toca parlar de coeducació, d’autonomia real o dels perills que corren les generacions més joves en la selva digital.
La ironia de tot plegat és que aquests ‘enginyers’ de la regressió ens volen vendre que ens protegeixen mentre buiden de contingut polític les eines que ens feien lliures. Galmés ens convida a un 8 de març de purpurina i silenci, ignorant que les dones som el germen de les idees que realment modernitzen aquesta illa. Som supervivents de sistemes que ens han volgut apartar del poder, però seguim aquí, generant energia constant malgrat que ells s’obstinin a gestionar la igualtat com un tràmit secundari.
I aquí ve la reflexió incòmoda: el masclisme no entén de sigles. Sé que hi ha dones a la dreta que, en el fons de la seva intimitat política, pateixen el mateix menyspreu que nosaltres denunciem. Ho noten cada vegada que el seu partit cedeix davant les exigències de l’extrema dreta per no fer perillar el pacte de govern, o quan veuen que les han tancades en un estereotip de dona-ornament on el 90% de nosaltres no ens reconeixem.
Però mentre ells juguen a fer política de retrovisor, nosaltres teixim futur. Contra el seu algoritme de divisió, ens trobaran en la força del teixit social i civil de Mallorca. Una xarxa que no demana permís, que suma i que agrupa totes aquelles veus que el Consell vol silenciar. La nostra millor resposta davant la seva política d’exclusió és una ciutadania connectada, conscient i activa que planta cara per recuperar cada passa que ens han fet fer enrere.
Aquest 8 de març, que es preparin. Mallorca no és un escenari on ens poden tenir tancades i submises, sinó una terra que batega gràcies a una xarxa de dones que ja no tenen por de cap algoritme. Perquè quan diem que som totes, recordem que la nostra força no neix d’un algoritme, sinó de la suma de tantes referents que ens varen ensenyar que la igualtat no és un decorat, sinó un dret que es defensa cada dia. Davant els qui volen excitar la ràbia per controlar-nos, nosaltres triem la llibertat de seguir teixint. Ens veiem a les places, i sobretot, ens veiem al carrer!
