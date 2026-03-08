El 8M también va de facturas

Carmen (nombre ficticio) es artista visual en Mallorca. Cobra algo más de 600 euros al mes: una pensión no contributiva por invalidez y dependencia. Puede trabajar, pero si declara ingresos corre el riesgo de perder esa prestación que le permite sobrevivir.

Así que trabaja con miedo.

Tiene una enfermedad mental crónica y la ansiedad forma parte de su día a día. Aun así, cada semana recorre la isla para dar clases de arte a seis alumnas. Cobra 22 euros por cada una. Son 132 euros. De ahí descuenta la gasolina y los desplazamientos. Al final le quedan alrededor de 70 euros por un trabajo que exige tiempo, energía y una estabilidad emocional que no siempre es fácil de sostener.

Si quiere producir su propia obra, debe endeudarse. No llega a fin de mes. Vive en un equilibrio frágil donde cualquier cambio administrativo podría alterar la precaria estabilidad que ha logrado mantener.

En estos días de 8M hablamos, con razón, de igualdad, de violencia machista y de brechas salariales. En el ámbito cultural, las instituciones incorporan cada vez más discursos vinculados a la perspectiva de género en exposiciones y programas públicos. Es un avance necesario.

Pero conviene plantearse una cuestión menos visible: en qué condiciones materiales se está produciendo esa cultura que defiende la igualdad.

La cultura no se genera en abstracto. Requiere tiempo, recursos, desplazamientos y trabajo. Sin embargo, en el sector artístico sigue siendo habitual que quienes participan en exposiciones o proyectos asuman costes de producción o transporte sin honorarios garantizados.

La situación de Carmen no es un caso aislado. En una encuesta realizada desde la Unión de Creadores de Mallorca a más de 150 artistas visuales, el 56,8% afirma no haber recibido honorarios por exponer en espacios públicos en los últimos tres años. El dato no describe una anécdota, sino una estructura.

Esta precariedad no afecta por igual a todas las personas. Incide con mayor intensidad en quienes parten de situaciones de mayor vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, con responsabilidades de cuidado o sin respaldo económico previo. Cuando la participación cultural no asegura condiciones mínimas, el acceso real a la creación se restringe.

El 8M nos recuerda que la igualdad no es solo una cuestión de representación simbólica. También tiene una dimensión material. Se expresa en contratos, en honorarios, en gastos cubiertos, en marcos que permitan desarrollar una trayectoria profesional sin poner en riesgo la subsistencia.

Reconocer el trabajo artístico como trabajo no es una reivindicación corporativa, sino una condición para que el discurso sobre la igualdad tenga coherencia.

Quizá uno de los desafíos pendientes en nuestras políticas culturales sea integrar de manera sistemática esta dimensión. Porque sin condiciones que la sostengan, la igualdad corre el riesgo de quedarse en el plano de las intenciones. n