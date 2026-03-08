El 8 de marzo no se felicita a las mujeres

¡Feliz día de la mujer! El eco de esta felicitación resuena cada 8 de marzo como un intento deliberado de amnesia colectiva. Se nos invita a celebrar una identidad abstracta de «mujer», despojada de toda arista política y, sobre todo, de toda base material. Pero el 8M no es un día feliz: es el Día de la Mujer Trabajadora. Y recuperar ese adjetivo «trabajadora» es hoy más urgente que nunca para las jóvenes de nuestra clase.

Existe un discurso que pretende convencernos de que todas las mujeres compartimos los mismos intereses por el simple hecho de serlo. Sin embargo, la realidad de las Islas Baleares desmiente esta falacia a diario. Nuestras necesidades no solo son distintas a las de las mujeres que vienen a especular con nuestra tierra; son diametralmente opuestas. No hay «sororidad» posible con quien entiende nuestra casa como un activo financiero o nuestro paisaje como un decorado para su jubilación de lujo.

Mientras desde las instituciones se celebra una igualdad de salón, las jóvenes de clase obrera en las islas nos enfrentamos a una precariedad estructural que no conoce de techos de cristal, sino de suelos pegajosos. Para nosotras, el Salario Mínimo Interprofesional acordado recientemente es una cifra insuficiente que palidece ante un salario de referencia inalcanzable. Vivimos en una comunidad donde el coste de la vida está indexado al gran capital europeo, mientras nuestros sueldos siguen anclados en la realidad de una periferia explotada.

No compartimos «lucha» con la mujer que adquiere una propiedad para dejarla vacía seis meses al año, contribuyendo a que nosotras no tengamos ni la expectativa de independizarnos. Tampoco con aquellas mujeres que abren negocios solo por y para el turismo, en la mayoría de ocasiones dándole a las trabajadoras unas condiciones laborales pésimas. Esa mujer, que a menudo se mofa de nuestra cultura ignorando nuestras lenguas y nuestras costumbres, es un agente activo en nuestra desposesión territorial. Su presencia aquí no es neutra: su bienestar se construye sobre la destrucción de nuestros recursos naturales y la expulsión de las jóvenes trabajadoras de sus propios barrios.

Se nos recrimina el descenso de la natalidad o la falta de «emprendimiento», como si la decisión de formar una familia o un proyecto de vida fuera una cuestión de voluntad y no de condiciones materiales básicas. La mujer trabajadora joven no «decide» no tener hijos; es el sistema de especulación inmobiliaria y de explotación laboral el que le arrebata esa posibilidad.

Por eso, este 8 de marzo debemos rechazar la etiqueta de «Día de la Mujer» a secas. Reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora es señalar que nuestra opresión tiene una raíz clara: un sistema que utiliza nuestro género para precarizarnos aún más, pero que nos divide por clase para desactivar nuestra fuerza. Nuestra lucha es por la recuperación de la soberanía sobre nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestro territorio. Porque si un día emblemático no sirve para articular la rabia de la mujer que no llega a fin de mes, no sirve; es marketing para las élites.