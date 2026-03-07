La relación entre los seres humanos y los animales ha sido siempre muy estrecha. De entrada, ambos comparten las actividades naturales básicas, como comer, beber, dormir, procrear o satisfacer las necesidades fisiológicas. La teoría darwinista de la evolución defendió la procedencia simiesca del hombre, tesis que la genética ha confirmado, al constatar que los humanos comparten con los chimpancés alrededor del 98% de su ADN. Dado ese parentesco, resulta comprensible que algunas enfermedades, como el sida o la covid, se hayan producido por zoonosis, al saltar de monos o murciélagos y pangolines a los seres humanos. Ese íntimo parentesco ha incomodado a diversos pensadores que han tendido más a resaltar las diferencias entre los hombres y los animales que a destacar las numerosas similitudes. Aristóteles ya destacó la que desde el punto de vista de la filosofía es su mayor distinción: que los hombres poseen logos, por lo que su principal característica es su racionalidad, que se contrapone a la irracionalidad que se atribuye al resto de los seres vivos.

A pesar de ello, son muchos los testimonios religiosos, literarios y filosóficos que sugieren que el ser humano ha sentido y siente de manera muy intensa su propia animalidad. Así, el orfismo, la religión mistérica que proclamaba que las almas son inmortales, sostenía que estas se reencarnan en función del comportamiento que tuvieron en su anterior vida, por lo que las más violentas transmigrarían al renacer en fieras salvajes como lobos o leones; Homero, en la Odisea, describió como la maga Circe trocó en cerdos a los compañeros de Ulises y Ovidio, en sus Metamorfosis, relató numerosos mitos en los que hombres y mujeres se transformaron en animales, como Aracne que mudó en araña; por su parte, Diógenes, se definió como un «cínico» por haber optado vivir como un perro, al que se le arrojaban huesos y orinaba caninamente en la calle.

En la actualidad, la moda de imitar a los animales, ya sea la de perrear como ellos o la de tratarlos como mimados «perrohíjos», se está trasmitiendo como una vertiginosa pandemia. El último contagio viral ha provocado un brote de «teriantropía» (concepto formado a partir de las palabras griegas therion, «animal salvaje», y anthropos, «hombre»), un trastorno que padecen quienes se identifican con animales hasta el extremo de simular que lo son mediante el uso de máscaras, aullidos y gesticulaciones. De hecho, son cuantiosos los indicios que manifiestan que, a causa de esta infecciosa zoofilia, son cada vez más los humanos que, a la hora de expresarse, han renunciado a utilizar el logos y han preferido aborricarse. En consecuencia, los foros públicos, los medios de comunicación y las redes sociales están colmados por un variopinto bestiario, en el que los argumentos y racionamientos se han diluido para metamorfosearse en una vocinglera algarabía de ladridos, graznidos, mugidos, berridos, rugidos y rebuznos que han convertido el mundo en una ensordecedora e irracional olla de grillos y…en un pingüe negocio para los veterinarios.