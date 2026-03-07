Opinión | Tribuna
Llarga i prima, seca com un bacallà
Al Regne Unit s’han hagut de retirar campanyes de grans marques com Zara, Gucci i Marks & Spencer per mostrar models amb una primesa irresponsable
Les joves i adolescents potser no ho saben, perquè els anys 80 són per a elles la prehistòria, una època en la qual vivíem tan amples sense «influencers» i totes les seves subespècies. Idò bé, a finals d’aquella dècada, el món de la moda i la publicitat va imposar que l’ideal de bellesa femenina era: 90 de pit, 60 de cintura i 90 de maluc. Vendrien després, ja als anys noranta, la cirurgia plàstica, el «wonderbra» i les «top-models».
Al món de la moda s’adonaren que aquestes «top-models», dones d’una bellesa incomparable, transmetien, tanmateix, una imatge irreal, inabastable i, per tant, no ajudaven a augmentar les vendes. Així que a finals de la dècada es començà a apostar per una imatge més a l’abast de totes les dones, una bellesa més «descuidada» que acabaria desembocant en cossos gairebé esquelètics. S’havia obert la porta a l’actual epidèmia dels trastorns de la conducta alimentària.
Ja entrats al nou segle, s’encetà una lluita per trencar aquesta imatge proanorèxica, criticada però socialment venerada al mateix temps. Les passarel·les intentaren vendre cossos exòtics i belleses més diversificades però, tammateix, socialment es continuà venerant la primesa extrema, imposant-se l’ideal d’una imatge andrògina, reforçada pel mercat de l’aprimament. Un mercat poderós i devastador, que amb l’explosió de les xarxes socials quedà fora de qualsevol control i que té el seu principal nínxol de clients en les adolescents.
Ens agradaria creure que hem pres nota de la gravetat d’aquest problema, ara que fins i tot hi ha governs que ja es plantegen mesures per restringir, o directament vetar, l’accés a les xarxes socials als menors de setze anys. Malauradament, la realitat va per un altre camí:
- Ja s’ha constatat, entre finals de 2025 i principis de 2026, un notable ressorgiment de la publicitat amb cossos extremadament prims.
- A les desfilades de moda Primavera/Estiu 2026, la gran majoria de looks foren exhibits per models de talla petita.
- Al Regne Unit s’han hagut de retirar campanyes de grans marques com Zara, Gucci i Marks & Spencer per mostrar models amb una primesa irresponsable.
- L’ús indiscriminat de filtres a xarxes socials que distorsionen la imatge corporal normalitzen aquests estàndards del tot irreals…
M’abstenc al màxim d’usar els anglicismes que s’utilitzen per descriure aquests i d’altres fenòmens, perquè semblen donar-los un aire positiu, atractiu.
Fins ara he estat parlant d’uns fenòmens que són globals, però el que vertaderament m’ha duit a escriure avui -dissabte 28 de febrer de 2026 de bon matí- aquest article, són experiències locals, 100% mallorquines: primer trobar-me les fotos als diaris de les models protagonistes de la desfilada de la marca Moda Artesana de Mallorca, iniciativa que em sembla un encert, i després el correu electrònic rebut d’una coneguda cadena hotelera mallorquina, també il·lustrat amb un cos femení. En ambdós casos m’ha vengut al cap la tradicional cançó que tantes vegades sentirem de nins.
Una dona llarga i prima, ara va de bo!
Seca com un bacallà, ara va de bo!
Potser amb aquest tema, com en tants altres, hem de ser més conscients i responsables i aplicar allò de «pensa globalment, actua localment». Qui fa negoci amb aquesta xacra social, no ho farà per nosaltres.
