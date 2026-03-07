Opinión | Tribuna
Governar l’èxit: límits, convivència i el nou rumb a les Illes Balears
Aquesta setmana hem estat a la fira ITB de Berlín. Hem explicat amb serenor cap on volem anar: un turisme amb més valor, més ordre i més respecte per la vida quotidiana dels residents. Ho dic d’entrada perquè a les Illes parlar de turisme s’ha tornat complex. I ho entenc: la gent no viu dins les macroxifres, viu els embossos, la dificultat d’aparcar, la pressió sobre els serveis i, sobretot, l’angoixa d’un habitatge cada vegada més inassumible. Des del Govern ni podem ni volem amagar aquesta fatiga: la reconeixem i la posam al centre de les decisions.
Per això no és moment de triomfalisme, més aviat de fer pedagogia: una cosa és el volum anual i una altra són les puntes d’estiu. El nostre objectiu és aplanar aquests pics i redistribuir activitat cap a temporada mitjana i baixa, perquè això dona estabilitat econòmica i també convivència. No es tracta d’amagar que som un destí d’èxit; es tracta d’ordenar-lo perquè sigui compatible amb viure-hi bé.
El mercat alemany n’és un bon exemple. Aquest darrer estiu hem reduït l’afluència en els mesos de màxima pressió, i alhora hem registrat una temporada baixa històrica. Això és el que ens interessa: omplir millor l’hivern, donar feina més estable i repartir millor l’activitat durant l’any. I ho feim a tot l’arxipèlag amb producte real: cicloturisme i turisme actiu a Mallorca, natura i tranquil·litat al Camí de Cavalls de Menorca, i una aposta per gastronomia, cultura i esdeveniments a Ibiza i Formentera fora de temporada. Un turisme més divers i menys concentrat és també un turisme més resilient.
Ara bé, cap model serà creïble si no afronta en la mesura de les nostres competències la qüestió de l’habitatge. El turisme no pot competir amb el dret a viure aquí. Per això hem aprovat el Decret llei 4/2025 per combatre l’oferta il·legal i reforçar l’ordre al mercat: sancions dissuasives, corresponsabilitat de les plataformes digitals i tolerància zero amb l’intrusisme que expulsa residents. La legalitat no és un eslògan: és una condició per protegir la convivència, garantir competència lleial i reduir incentius especulatius.
El mateix principi guia la sostenibilitat. Amb l’Impost de Turisme Sostenible destinam 6,5 de cada 10 euros a protegir el cicle de l’aigua i el medi ambient, perquè la primera obligació és garantir recursos i qualitat de vida. Davant el renou, responem amb fets: projectes, inversió i resultats. I en turisme de creuers, el nou acord a Palma posa l’accent a reduir la pressió en els dies més crítics, limitar concentracions, establir pautes i òrgans de participació i transparència; a més de tenir cura dels recursos naturals com l’aigua, la prioritat és sempre per als residents i els serveis essencials.
Per governar aquesta complexitat ja no basta la intuïció. Per això impulsam el Bessó Digital: una eina de gestió basada en dades i sensors que ens permetrà monitorar aforaments, accessos i dinàmiques de mobilitat per anticipar decisions, reduir riscos de col·lapse i anticipar-nos a eventuals problemes. Aquesta és la diferència entre patir la temporada i gestionar-la.
Finalment, el turisme de valor s’ha de notar a la butxaca. Si el sector genera més despesa, ha de revertir en salaris i oportunitats. Les millores salarials pactades a l’hoteleria i la inversió en talent i formació van en aquesta direcció: dignificar el treball, retenir talent i donar futur al nostre jovent. I per reforçar la confiança, assumim un compromís de transparència: explicarem periòdicament amb indicadors què feim, què funciona i què hem de corregir.
Governar l’èxit és posar límits, ordenar i escoltar. No volem més; volem millor.
