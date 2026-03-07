Opinión | Tribuna
La decisió que definirà el futur de Mallorca
Després de mesos de debat sobre habitatge, el diagnòstic ja és compartit. El que encara no s’ha assumit és la decisió que se’n deriva.
Mallorca viu una tensió estructural entre la limitació del seu territori i la pressió creixent sobre el seu sòl. No és un problema puntual. És una dinàmica previsible en un territori finit i altament atractiu.
La qüestió no és si el mercat funciona —funciona—, sinó sota quines regles volem que funcioni.
Si tot el territori competeix sota la mateixa lògica, el segment amb més capacitat econòmica acabarà marcant la trajectòria. No per voluntat política, sinó per incentius. I quan això passa, apuja el preu, es tensiona el lloguer i es desplaça la vida anual.
Ordenar no és prohibir. És establir un marc coherent amb la naturalesa del sòl i amb el projecte col·lectiu que volem sostenir.
Ordenar vol dir, en primer lloc, diferenciar funcionalment el territori. No tots els espais han de competir en el mateix mercat. Hi ha àmbits que han de preservar la funció residencial habitual si volem mantenir comunitat estable, serveis actius i cohesió social.
Vol dir, en segon lloc, que la classificació urbanística comporti responsabilitat. El sòl classificat no pot convertir-se en una expectativa indefinida de revalorització. Quan una decisió pública genera valor, també ha de generar obligació d’activació en terminis raonables.
Vol dir, en tercer lloc, que el creixement territorial assumeixi els seus costos reals. La dispersió genera més despesa en infraestructures i serveis. Si no s’internalitza, l’acaba assumint tota la comunitat.
Vol dir, finalment, dotar el sistema d’instruments estables que donin previsibilitat al mercat residencial habitual: reserva de sòl orientada a habitatge permanent, mecanismes de transmissió que evitin la reintroducció especulativa del sòl públic i regles clares, no dependents del cicle electoral.
No és una suma de mesures disperses. És una arquitectura de regles.
I no és una qüestió contra el turisme. Al contrari: una economia basada en serveis necessita una comunitat resident que la sostingui. Sense professionals que puguin viure aquí tot l’any, el model es debilita. L’equilibri territorial és també una garantia d’estabilitat econòmica.
Altres territoris d’àmbit europeu amb tensions similars han entès que la decisió s’ha de prendre abans que el procés sigui irreversible. Mallorca encara és a temps. El debat ja no és tècnic. És institucional. És col·lectiu.
La decisió que definirà el futur de Mallorca encara no s’ha pres. I cada any que passa, la pren el mercat per nosaltres.
