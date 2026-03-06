Opinión | Tribuna
Miquel Vadell i Pep Bernales, membres d'ICOMOS
La Serra no es protegeix contra la gent, sinó amb ella
Celebram que la nova llei de la Serra de Tramuntana torni a estar sobre la taula. La Serra necessita un marc legal a l’alçada del seu valor universal excepcional. Però precisament perquè serà difícil de modificar un cop aprovada, hem de dir amb claredat que l’enfocament que s’està consolidant en l’articulat ens preocupa profundament.
La Serra va ser declarada Patrimoni Mundial el 2011 com a paisatge cultural: el resultat d’una interacció secular entre les persones i la terra. A part dels senyors molta de gent poblava i recorria la seva: Carboners, margers, pastors, pagesos, collidores, nevaters van construir, amb el seu treball i la seva presència, el paisatge excepcional que avui protegim. Avui en dia molta d’aquesta gent ha desaparegut però han sortit altres col·lectius com els excursionistes. Les Directrius Pràctiques de la UNESCO ho estableixen amb claredat: la gestió del patrimoni ha de seguir un enfocament centrat en les persones. El patrimoni no es protegeix contra la gent que l’habita i el frueix, sinó amb ella i per a ella.
L’enfocament de la proposta de llei va en una direcció diferent. Per accedir a qualsevol finca privada caldrà autorització escrita del propietari, en un territori on el 90% de la superfície és privada. El resultat pràctic no és la protecció del patrimoni: és l’exclusió de la ciutadania d’un bé que pertany en un sentit profund a tots. Així l’exclusió no va acompanyada d’alternatives: no trobem cap referencia a formació ciutadana ni codis de conducta que permetrien gestionar l’accés de manera responsable. Resulta dolorosa la paradoxa que en l’elaboració d’una norma que ens exclou a tots, l’hagi impulsat un antic president de la federació d’esports de muntanya que hauria de defensar aquests col·lectius.
La llei no vol veure la compra massiva de finques per inversors estrangers que han substituït la permeabilitat tradicional per una lògica d’apropiació exclusiva que res no té a veure amb la tradició dels usos i transit mallorquina. Prohibir l’accés sense distingir entre usos responsables i abusos serveix als interessos d’aquest nou model de propietat, no als de la conservació patrimonial.
A més, la llei incrementa conflictes en lloc de resoldre’ls: ni els ajuntaments ni els consells han delimitat quins són els camins públics —on no pot operar cap exigència d’autorització privada— i quins els estrictament privats. Sense aquest inventari, la llei genera més litigis dels que pretenia evitar. La Llei de camins públics és taxativa: els camins públics són béns de domini públic, inalienables i imprescriptibles. Les ocupacions privades il·legítimes no tenen cap valor jurídic, independentment del temps transcorregut; i els desviaments de camins públics només poden fer-se seguint un procediment reglat, per molt que la llei hi faci una referència naïf.
La comunitat que habita i estima la Serra és molt més àmplia que els propietaris de les possessions. Inclou els veïns dels pobles, els professionals que hi treballen, els joves de la serra que hi voldrien viure i es veuen expulsats i tots els mallorquins que senten la Serra com a part essencial de la seva identitat. Una llei que els ignora o els tracta com a amenaça no és una llei per a la Serra: és una llei per a una part molt concreta dels seus actors.
Des d’ICOMOS ( Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) s’ha defensat sempre que la protecció del patrimoni és compatible amb el gaudi respectuós del territori: excursionistes, corredors, ciclistes i escaladors no són un problema a eliminar sinó un actiu a integrar. El que cal no és prohibir en genèric, sinó identificar on hi ha risc real, senyalitzar adequadament, educar i establir codis de conducta clars. La millor protecció d’un paisatge viu és mantenir-lo viu. Perquè la Serra som tots: qui no la pot recórrer, deixarà d’estimar-la; i un patrimoni que ja no s’estima, no sobreviu. Encara som a temps de fer-ho bé.
