¿El sistema electoral representa la voluntad de los ciudadanos? / .

Las encuestas reflejan una creciente desafección de los ciudadanos hacia los políticos, una situación que resulta perjudicial tanto para las instituciones democráticas como para la propia democracia. La reciente desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F pone de manifiesto la importancia de defender el tránsito de la dictadura a la democracia, independientemente de las preferencias políticas personales, sean estas de derechas o de izquierdas. Por encima de cualquier ideología, la democracia debe prevalecer como valor fundamental.

Sobre este asunto surge una cuestión clave: ¿se sienten los ciudadanos realmente representados por el poder legislativo?

Un ejemplo claro de esta problemática se da en el ámbito autonómico, donde no todos los votos tienen el mismo valor dependiendo de la isla o territorio de procedencia.

Para fortalecer la calidad democrática y reducir la distancia cada vez mayor entre la clase política y la ciudadanía, una reforma del sistema electoral podría contribuir a mejorar la percepción de la representatividad mayoritaria.

Es conveniente analizar distintas alternativas para mejorar el sistema.

En el Reino Unido se utiliza el sistema mayoritario uninominal, conocido como first-past-the-post. Consiste en pequeñas circunscripciones que eligen un diputado, y el candidato con más votos obtiene el escaño. La principal ventaja es la cercanía entre el diputado y los ciudadanos, lo que conlleva una responsabilidad constante y facilita gobiernos estables, propiciando mayorías claras. Sin embargo, la gran desventaja es que los partidos minoritarios no alcanzan una representación proporcional a sus votos.

En Francia se emplea el sistema de doble vuelta para todas las elecciones. En las legislativas, existen tantas circunscripciones como diputados y pasan a la segunda vuelta los candidatos que superan un porcentaje mínimo de votos. Normalmente, en la segunda vuelta se forman alianzas entre partidos afines para concentrar el voto. Este sistema garantiza la cercanía y la responsabilidad concreta del diputado, asegurando que el elegido cuenta con un respaldo mayoritario en su circunscripción.

Otra opción es el sistema proporcional plurinominal de listas abiertas. Este modelo consiste en votar una lista de partido y, a la vez, poder señalar los candidatos preferidos dentro de esa lista. Así, se mantiene la proporcionalidad y se da al ciudadano la posibilidad de mostrar preferencias personales, evitando imposiciones de las cúpulas de los partidos y fomentando la conexión entre diputados y ciudadanía. Este sistema se emplea en países como Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Austria, Noruega, Brasil y Chile.

En el contexto actual de España, resulta oportuno reflexionar sobre la conveniencia de una reforma que acerque a los representantes a sus electores y, a su vez, facilite la estabilidad gubernamental.

Si preguntáramos a los ciudadanos españoles el nombre de los diputados elegidos en su circunscripción a las Cortes, me temo que el porcentaje de los que conocen la respuesta sería muy bajo.

Cabe señalar que países de nuestro entorno, como Francia, acometió su última revisión del sistema electoral en el año 2000, lo que demuestra que no es inusual plantear reformas en esta materia.