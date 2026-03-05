La juventud, más machista

Tres menores en Valencia detenidos por una violación grupal a su compañera de 13 años. Grabaron todo con el móvil. Han sido puestos en libertad y han regresado al instituto mientras la víctima se ha tenido que marchar a otro centro. Esto en la semana en que un informe indica que solo el 38% de los jóvenes se declaran feministas, doce puntos menos que hace cuatro años. También reconocen dinámicas de relación más dependiente, que llaman «románticas». El 50% de ellos «creen que están desprotegidos ante las denuncias falsas», y el 44% dice que «se ha perdido la presunción de inocencia».

¡Quién nos lo iba a decir! Tras el dato, el debate en las redes se centró en quién tiene la culpa. Y cómo no, dicen que es por tanto «adoctrinamiento de charlas feministas en colegios» y «tanto feminismo» en España.

A los primeros, recordarles que el pasado 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, una charla educativa en un colegio hizo que una niña de 9 años confesara que su tío la agredía sexualmente. A los segundos, recordarles que el aumento del machismo no es por el feminismo, igual que el aumento de la pobreza o de la xenofobia no es por defender los derechos humanos. A todos, recordarles que esta juventud coincide con la cuarta parte que prefiere un régimen totalitario a la democracia. Y lo mismo, en el resto de Europa, no es solo España.

A lo mejor es que desde 2020 despegó la desinformación por redes con referentes machistas, cambiando la opinión pública. Eso sí, nuestro país fue el único que llevó ante la justicia una manifestación del 8M como causante del coronavirus. A lo mejor es que investigaciones académicas confirman cómo el algoritmo de TikTok dispara el acceso a vídeos misóginos o cómo la mayoría de los mensajes en X son negativos hacia el feminismo. A lo mejor es tener un partido negacionista de la violencia machista en las instituciones. A lo mejor es vetar a periodistas feministas en medios, ocupando sus asientos desinformadores. Porque cuando todo eso no estaba antes de 2020, esa juventud era más igualitaria. Todo ha cambiado después.

El feminismo sobrevive como puede. Atacado por todos lados, incluso desde colectivos aliados o desde dentro, como en todos los movimientos. Funcionó dividirnos en muchos feminismos para separarnos. Funcionó sobredimensionar debates. Funcionó pensar más en sillones que en las víctimas. Funcionó hablar de posfeminismo como si el machismo estuviese superado. Funcionó ir de feminista pisando platós de desinformadores que nunca estuvieron con las víctimas, pero ay, ¡los focos! Todo eso nos ha debilitado, pero nada de eso justifica el aumento del machismo. Porque al machismo solo lo alimentan los machistas. Eso sí, enhorabuena a los machistas e incluso las que van de feministas pero se aliaron con ellos. No sé si dormirán tranquilos porque acaban de crear una generación no solo de infelices en sus relaciones. Sino que, en la peor de las circunstancias, ya están las semillas para una posible generación de víctimas y agresores.