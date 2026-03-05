A Fernando Ónega, más que un maestro

Concha García Campoy quería siempre a su diestra inmediata a Fernando Ónega en Las mañanas de Cuatro, porque le garantizaba una salida de emergencia ante cualquier sobresalto dentro de una tertulia en riguroso directo. Durante cuatro años, me enfrenté dialécticamente a quien acabé admirando por encima del grado de maestro, porque no forzaba sus argumentos ni distorsionaba las opiniones ajenas, siempre habilitaba una vía de escape. El periodista ahora fallecido estaba flanqueado por los implacables José Ignacio Wert y Carlos Mendo, ayudaba saberse escoltado en la liza por mi madrina María Antonia Iglesias y por Ernesto Ekaizer.

Viajaba semanalmente de Palma a Madrid para disfrutar de una hora de conversación previa al programa con Ónega, que despachaba su agenda cargada de compromisos con un «no tengo miedo a repetirme, sino a contradecirme». Concentraba en su persona un escepticismo radical, que solo vertía fuera de pantalla. Nos veo hoy sentados con las cabezas gachas, junto al confesor Rubalcaba:

-Alfredo, tú eres muy superior a Zapatero.

-Sí, pero él gana elecciones.

-Tú le ganaste las elecciones de 2004, la noche anterior.

-Todavía no me lo han perdonado.

Ónega no presumió jamás de su densa biografía de comadrón de la transición. No compartía el pánico que sufren hasta los más grandes, a la hora de salir a escena. Combinaba aplomo y nonchalance, fabricaba historia en las circunstancias más extravagantes. En una ocasión tuvo que abandonar los estudios en camilla, víctima de una indisposición, con la entereza de quien hubiera redactado una editorial infalible en esas circunstancias. Lamentamos a posteriori no haber aprovechado la convivencia con los desaparecidos, pero exprimí cada minuto con un personaje esencial, que nunca se ofreció entero. Ahí van las últimas palabras que me dirigió: «claro que hay un mañana. Si uno se lo propone, siempre lo hay».