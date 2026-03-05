Canarias y Balears: tan lejanas, tan similares

Periódicamente, los gobiernos autonómicos canario y balear reclaman, tanto a Bruselas como a Madrid, mayor atención y recursos, debido a la singularidad de ser territorios insulares. Sin ánimo de dictar cátedra, intentaré resumir algunos de sus hándicaps, frente a otras administraciones continentales.

Mano de obra

En las islas españolas no se incorpora nueva mano de obra especializada. Mejor dicho: la tradicional masa laboral que, año tras año, iba a «hacer la temporada» ha desaparecido. La carestía de la vivienda ha obrado que en ambas CCAA sea muy difícil enviar no ya ‘curritos’, sino funcionarios del Estado.

Población envejecida. Otra de las problemáticas comunes. Si no fuera por la denostada inmigración, la media de edad sería altísima. Lo que está afectando unas necesidades asistenciales muy determinadas, agravadas por el hecho de ser entes administrativos separados por el mar.

Demografía

Parece un contrasentido, pero con una población de avanzada edad, la demografía no ha hecho más que aumentar en el último quinquenio. La razón la debemos encontrar en los dos grandes flujos migratorios que hallamos hoy en día, tanto en Canarias como en Balears. Por un lado, los que han llegado legalmente: venezolanos, alemanes, ingleses, daneses… que son la gran mayoría. En cuanto a los «sin papeles», las estimaciones de Cruz Roja indican que son menos del 1% de los nuevos residentes en ambas CCAA.

Pérdida de identidad

Tal estado de las cosas está produciendo un fenómeno no querido tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, y es la paulatina pérdida de identidad insular. Una de las posibles claves será la integración de los hijos de los recién llegados en la escuela y la asunción de dichas particularidades por parte de los mismos. Así como de la positivación de dichas idiosincrasias por parte de las respectivas clases dirigentes.

Recursos naturales

Ambas comunidades se enfrentan, por dicho boom demográfico, a una franca precariedad sobre sus recursos naturales. Máxime, el del agua: se debe pensar que son islas capacitadas para albergar pocos cientos de miles de almas. Como las estadísticas del INE nos demuestran año tras año, en verano, y durante unos días, las respectivas cargas de Mallorca y Tenerife superan con holgura los dos millones diarios de personas.

Dependencia del Turismo. Monocultivo, se podría decir. Es la prosperidad, a la par que talón de Aquiles de ambos territorios. El covid-19 se encargó de demostrar lo frágiles que pueden llegar a ser ambas áreas si fallara el primero. Sus respectivas clases políticas deberían articularle una alternativa sólida. No a corto y medio plazo. Sino de una intervención con la vista puesta a futuro.

Valores de Demanda

Juntamente con el madrileño barrio de Salamanca y la malagueña urbanización de La Zagaleta, ambos archipiélagos cuentan con un dudoso honor: el de tener municipios enteros entre el top 10 más caro a nivel nacional. Hablamos de lujo, claro está. La cual cosa puede estar arrastrando a las propiedades de otro tipo de viviendas —a priori, más económicas— a subir artificialmente sus Valores de Demanda. Resultado: no hay viviendas para los naturales de las islas, ni para muchos nacionales que se quieren establecer en ellas. Víctimas de la llamada del deseo de europeos, americanos e incluso árabes.

Alquileres

Va con la escasez de mano de obra. No es algo que venga de un día para otro. La subida progresiva y continuada de las rentas empezó después del bienio 2012-2014, una vez se constató la remontada de la Gran Crisis. Pero no fue hasta después de la pandemia, cuando los avances tecnológicos, unidos a las ganas de vivir otro modelo vital de nuestros vecinos del norte de Europa, desembocaron en una demanda de vivienda sin parangón. Bien en régimen de alquiler, bien de propiedad. Con la cual cosa, el ciudadano medio se quedó (y sigue así hasta el día de hoy) fuera de juego. El hecho de que ambos territorios sean las comunidades con más porcentajes de viviendas turísticas de España tampoco ayuda a la normalización de las rentas.

En resumen, por lo que parece, estamos promoviendo dos territorios nacionales para extranjeros. Pues serán los únicos que podrán vivir en ellos. La pregunta —razonable— es quién trabajará para los nuevos canarios o «balears».

A no ser que la nueva clase trabajadora viva, como hicieron sus ancestros, en las cuevas del Teide o las del Drac. Sería una solución. Hasta que un dubaití, huyendo de las bombas, las adquiera.