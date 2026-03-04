Opinión
Major d’edat (Per a la Reina de Saba)
Quan nasqué, aprengué, gairebé des del primer instant de la seva existència, a no perdre’s. Aprengué a no perdre’s ni vagarejant pels boscos de la nit tranquil·la, ni resseguint les primeres clarors de l’alba. Havia conegut el raig de la vida submergida dins la intempèrie inhòspita i freda de les muntanyes d’Amara, al nord-est d’Etiòpia. Ben lluny, horitzó enllà, on neixen les estrelles i la lluna, i sabia detectar el mínim indici de llum, fins i tot a través de les encletxes més estretes. Així doncs, havia entès, gràcies a un aprenentatge delerós conduit només —només!— per l’instint, com ho havia de fer per perviure, per subsistir.
De llavors ençà, han passat devuit anys en un no res i ja té un cert relat per explicar. Però, sobretot, té un llarg trajecte per endavant per camins que, a voltes, potser li recordaran els cinc-cents quilòmetres de pedregars vers Addis Abeba embolcallada en el drap blanc que sa mare encara conserva com el més preuat dels tresors. Devuit anys. Qui ho havia de dir! Com totes les joves de la seva edat, du a la bandolera —o a la motxilla, què té més— tot un món de projectes, d’il·lusions i també —per què no dir-ho!— de quimeres. Coses de l’adolescència que, com se sap, és voluble, mòbil i un xic imprevisible.
Per pedregars o per camins plaents, amb alegries barrejades amb algun desfici, amb la sempiterna rialla que, sovint, lluita per amagar el cert deix d’amargor producte de frustracions o injustícies impensades que, si fa el cas, s’espassa asseguda a terra, amb plors continguts. Doncs, això, a partir d’avui, amb devuit anys, podrà prendre decisions transcendents tota sola, construir el futur i fer part també del nostre futur col·lectiu i, poc o molt, condicionar-lo. Un bon grapat de responsabilitats que caldrà que sàpiga exercir amb la maduresa que, per convenció social, se li suposa, però que no és cap altra cosa que l’obligada i constant represa, sense aturall, de la sendera del creixement personal i la saviesa. [Això de tants de camins, caminois, carrerades i etcètera que aboquen, com és de comú domini, a cruïlles inquietants que apareixen al davant dels ulls, potser li sembli una retòrica massa gastada... Bé, la cosa ha anat com ha anat].
Sigui com fos, a qualsevol jove que toca amb les dues mans la majoria d’edat la temptació de fer-li recomanacions i advertiments de tota casta és, si l’oportunitat esdevé, mala de resistir. Cal pensar que si volem el millor per al conjunt de la societat, allò desitjable fermament seria que la joventut centrés el punt d’atenció en quelcom tan definitiu com és el saber. És a dir, en tenir la màxima ambició per a dominar totes les eines possibles del coneixement, quantes més, millor, sense límits. Al cap i a la fi, arribar al punt més alt de la saviesa, vet aquí l’objectiu que haurien de cobejar els joves (i els no tan joves). Aprendre, aprendre sempre com a norma. Aprendre a tot hora. Aprendre per, posem per cas, entendre el valor i el significat del temps. El temps cronològic, aquest que creiem que mesurem amb un rellotge, però també aquella idea del temps del tot volàtil que, als devuit anys, sembla que no s’hagi d’acabar mai.
El temps que, ves per on, diuen que és una magnitud inaprehensible, però que ben bé no se sap què és de debò. Però la vida, passa (o no?) Passen les nostres vides i passen les vides dels nostres afectes i les de tothom (o no?). Passen els sons i les imatges o es conserven per sempre més al llarg del temps? Passen les penes i les joies? S’acabarà en qualque moment el temps de l’univers? S’acabarà el nostre temps o, senzillament, arribat el dia, passarem a una altra dimensió de la qual ho ignorem tot? Sigui com fos, que allò que ens fa sortir a alenar als carrers que s’obren al nostre pas siguin les dèries, els afanys, els amors i desamors, el vent, el sol, la lluna, la pluja, les muntanyes i el mar... Encara que ho ignorem tot sobre el temps.
Potser, tot plegat sigui una ficció i fet i fet no facem altra cosa que viure dins un somni somniat. Tanmateix, viure en plenitud el mateix somni de vida o tractar de fer-ho, paga ben bé la pena. Deixar bons records i haver fet coses positives que, potser, es conservin per sempre més al llarg del temps (o al llarg d’una part del temps), vet-ho aquí. Encara que ens demanem, una vegada més, quina estranya aparença o realitat sigui això del temps.
