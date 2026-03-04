Irán en la encrucijada: Entre el legado de Jameneí y un futuro incierto

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en una imagen divulgada por su oficina de un discurso pronunciado el pasado 8 de enero. / EP

Irán se despierta ante un horizonte incierto, tras la muerte de Ali Jameneí, quien durante más de tres décadas fue la piedra angular del poder en Irán. Este momento no solo cierra una etapa de la historia del país, sino que abre un espacio para reimaginar su futuro.

Bajo el mando de Jameneí, Irán consolidó su papel en la región: expandió su influencia en Irak, Siria y Líbano, y resistió una presión internacional que buscaba doblegar su programa nuclear. Sin embargo, su legado está marcado también por la represión: protestas aplastadas, miles de presos políticos y una lucha constante entre el poder teocrático y las aspiraciones de cambio.

La muerte del líder supremo, atribuida a un ataque israelí con respaldo estadounidense, desestabiliza un engranaje complejo. No es solo una cuestión de sucesión: es un momento de redefinición. El futuro de Irán no se decide solo en las urnas clericales, sino en las dinámicas internas y las presiones globales. En Washington se habla de un cambio de rumbo, como se ha soñado desde hace décadas. Pero la realidad es más sutil: no es solo un vacío de poder, sino la posibilidad de un camino hacia una transición, aunque compleja.

La experiencia histórica nos enseña que cada vez que un régimen se desmorona, abre paso a nuevas configuraciones. En Irak o Libia, las transiciones fueron caóticas. Pero también hay ejemplos de cambio gradual. La esperanza radica en que, a largo plazo, Irán puede emerger de esta crisis con un liderazgo más abierto, dispuesto a recalibrar su rol en el mundo, a dialogar con Occidente y a buscar acuerdos duraderos.

La economía, debilitada por las sanciones y la inflación, es otro campo de batalla. Un escenario de estabilidad permitiría reducir la fuga de capitales, mejorar las condiciones de vida y reforzar la cooperación en el estrecho de Ormuz. A nivel regional, la salida de Jameneí cambia las dinámicas entre Israel y sus adversarios. Si la transición es sensata, podría reducir tensiones; si es abrupta, las amplificaría.

Lo que ocurre ahora en Irán no es solo un juego de clérigos o generales; es un momento donde convergen la memoria histórica, la lucha por derechos civiles y las aspiraciones de una sociedad que, pese a las adversidades, sigue soñando con una paz duradera. La comunidad internacional observa con cautela, pero también con la esperanza de que, al final, Irán encuentre un camino propio hacia un equilibrio más justo y sostenible en la región.