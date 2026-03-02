Muchos títulos, poca independencia

Nunca habíamos acumulado tantos diplomas ni exhibido tantas credenciales. Sin embargo, junto a esa expansión educativa crece una inquietud silenciosa: ¿estamos formando personas verdaderamente libres o solo profesionales altamente funcionales?

El sistema contemporáneo ha perfeccionado la transmisión de competencias técnicas. Produce especialistas eficaces, adaptables y productivos. Pero la educación no puede reducirse a entrenamiento. Si solo enseña a ejecutar, pero no a discernir, genera eficiencia sin profundidad.

La raíz misma de la palabra “educar” educere, sacar hacia fuera, sugiere algo más ambicioso: despertar capacidades interiores. No se trata únicamente de introducir información, sino de cultivar una facultad que ya existe en potencia. Cuando esa dimensión se descuida, el resultado es una instrucción sólida, pero una conciencia frágil frente a la presión del entorno.

El filósofo y pedagogo John Dewey defendía que la educación debía formar ciudadanos activos, no receptores pasivos. Aprender significaba participar, cuestionar, experimentar. Sin esa práctica reflexiva, el conocimiento se vuelve repetición.

Por su parte, Paulo Freire criticó los modelos donde el alumno es un depósito vacío en el que se almacenan contenidos. Para él, la enseñanza auténtica debía despertar conciencia crítica y sentido de responsabilidad social.

La cuestión es decisiva. Transmitir respuestas crea ejecutores eficientes. Enseñar a pensar forma individuos autónomos.

Hoy, la presión por la empleabilidad y la competitividad global ha desplazado a menudo las humanidades a un lugar marginal. Sin embargo, el pensamiento crítico no es un adorno cultural; es una defensa frente a la manipulación. Karl Popper insistía en que todo conocimiento debe permanecer abierto a revisión. La crítica no es amenaza: es motor de progreso.

En un mundo saturado de estímulos, discursos y opiniones instantáneas, la mente que no ha sido entrenada en el análisis tiende a inclinarse hacia la emoción dominante o la repetición más insistente. La independencia intelectual exige hábitos: examinar premisas, distinguir hechos de interpretaciones, reconocer intereses ocultos.

Pero hay una dimensión aún más profunda. Pensar no es solo un ejercicio lógico; es también una responsabilidad moral. La inteligencia, cuando se separa de la ética, puede volverse instrumental y fría. La verdadera educación integra conocimiento y carácter, competencia y conciencia.

Algunos pensadores han señalado que el ser humano posee no solo capacidades intelectuales, sino también una dimensión espiritual: la aptitud para buscar significado, justicia y unidad. Ignorar esa dimensión reduce la formación a mera capacitación técnica. Atenderla, en cambio, ensancha el horizonte del aprendizaje.

Immanuel Kant describía la madurez como la salida de la minoría de edad autoimpuesta: la decisión de servirse del propio entendimiento sin depender ciegamente de otros. Esa emancipación implica valentía. Pero también implica una orientación interior: el compromiso con la verdad, incluso cuando resulta incómoda.

Educar para la libertad cognitiva supone reconocer que el conocimiento tiene un propósito que va más allá del éxito individual. Saber no es solo acumular poder, sino contribuir al bien común. La inteligencia encuentra su plenitud cuando se pone al servicio de la mejora colectiva, cuando une en lugar de dividir.

En una sociedad plural y diversa, esta visión adquiere urgencia. La diversidad de perspectivas no debería desembocar en fragmentación, sino en aprendizaje mutuo. Para ello se necesitan mentes disciplinadas, capaces de dialogar sin fanatismo y de sostener convicciones sin despreciar al otro.

Formar profesionales es indispensable. Pero formar conciencias responsables es esencial. La libertad más profunda no es solo política o económica; es interior. Es la capacidad de pensar con claridad, actuar con justicia y orientar el conocimiento hacia fines constructivos.

En tiempos de información turbulenta y certezas prefabricadas, recuperar una educación que cultive tanto el juicio como el carácter no es nostalgia humanista. Es una necesidad civilizatoria. Porque los títulos certifican habilidades, pero solo una formación integral —intelectual y moral— puede sostener sociedades verdaderamente libres y cohesionadas.