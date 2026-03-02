Siendo aún invierno y a riesgo de parecer el eslogan de unos grandes almacenes, me atrevo a decir que ya es primavera, aunque las flores de las zonas ajardinadas del paseo de la Platja de Palma no puedan sumar en esa percepción. Emergen sepultadas en la arena que se ha amontonado sobre ellas desde que esta circula anárquicamente, sin el murete que antes la contenía en su arenal.

Pero esta novedad tampoco opacará lo que cada año celebro de manera particular el día de nuestra Comunidad Autónoma. Esta íntima alegría causada por el Dia de les Illes Balears es por su ubicación en el calendario, que como ya saben fue ayer, porque el día 1 de marzo de 1983 se publicó en el Boletín Oficial del Estado nuestro Estatut d’Autonomia. Mi identificación como mujer balear -mallorquina para ser más exacta- está fielmente asentada con la serenidad de lo que se sabe que es propio y sin la necesidad de enfatizarse ayer o quizás hoy como laborable festivo. Por eso, el motivo de esta celebración en mí es otro tan legítimo como el que lo festeja, por ejemplo, por cuestiones identitarias o institucionales. Está profundamente relacionado con el sentir de «lo mediterráneo». Esta festividad para mí representa el primer evento que ilumina la salida de una estación: winter is leaving, dirían desde los tronos de los sectores más interesados en la siguiente temporada. Huele a primavera y a todo lo que vendrá después. Y en estas últimas palabras supongan bien y no piensen en la temida masificación turística.

Son los días que se van alargando en una ecuación en la que más minutos de luz equivalen a más horas de felicidad. El brillo regresa y los días se sostienen con una nueva energía. He ido observando casi día a día el montaje de la noria de la Fira del Ram como un queso que se va elevando por cuñas. Sus luces, de hecho, ya iluminan desde hace unos días: no hay arranque de salida a la primavera sin que se enciendan sus cabujones LED y se escuchen en los autos de choque los últimos éxitos reguetoneros o de pop electrónico-flamenco como el ‘T Amaré’ del pasado Benidorm Fest. Por eso, el día de hoy lo relaciono siempre con el inicio de esa alegría de vivir, ya aligerados de ropa y con la lejanía de las borrascas que nos embarraron, a excepción de las que permanecen tensionadas en las cumbres desde donde Margot Robbie y Jacob Elordi nos provocan.

Algunos dirán que lo distinto a todo eso también es bello, como el frío y la oscuridad, que la felicidad no se encuentra en lo exterior, sino en nuestro interior, incluso oscureciendo a las 17,30 horas, como ocurría en diciembre. Pero hoy, en este día concreto, puedo permitirme mirar hacia afuera y encontrar en la luz, en el aire aún fresco, pero soleado y en la discreta celebración de nuestra historia, un motivo de alegría serena. Es el preludio de algo más intenso y luminoso. Prefiero quedarme con la certeza de que, bajo la arena, en las costumbres y en los penúltimos días de invierno, siempre hay un primer indicio de primavera esperando ser reconocido. Feliz día.