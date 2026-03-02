Opinión | Tribuna
Competitivitat i benestar: el nou lideratge que necessita el treball
Les dades sobre tristesa i desconnexió laboral ens obliguen a repensar el model productiu del segle XXI
Fa uns mesos escrivia que la salut mental també és salut laboral. No era una expressió retòrica, sinó una advertència. Avui les dades ens interpel·len amb més força que mai.
Segons l’últim informe de Gallup, un de cada quatre treballadors a Espanya sent tristesa diària en el seu lloc de feina. Un 36% reconeix patir estrès constant i només un 9% es declara compromès amb la seva feina. Aquestes xifres no descriuen un malestar puntual; dibuixen una realitat estructural.
Quan el compromís és tan baix, el problema no és individual. És organitzatiu. És cultural. És de model productiu.
Durant massa temps hem associat competitivitat amb pressió, control i exigència creixent. Però el rendiment sostenible no neix de l’esgotament. Neix del propòsit. Neix del reconeixement. Neix de la confiança.
Les organitzacions amb equips compromesos registren menys absentisme, menys rotació i millors resultats en innovació i productivitat. Cuidar les persones no és una concessió moral; és una decisió estratègica. Ho confirma també l’experiència d’empreses turístiques que han apostat per lideratge humanista, inclusió i millors condicions: quan les persones són al centre, millora el compromís intern i també el resultat.
En un context internacional convuls, el debat sobre el model laboral és més viu que mai. Mentre alguns governs opten per reformes que flexibilitzen drets i redueixen garanties històriques sota l’argument de la competitivitat, altres societats entenen que el veritable avantatge competitiu del segle XXI passa per reforçar la qualitat del treball i la seguretat emocional dels equips. No es tracta de retrocedir en drets, sinó d’evolucionar cap a un model més intel·ligent, més humà i més sostenible.
Parlar de salut laboral avui és parlar de lideratge conscient. Un lideratge que entén que cada treballador no és només un recurs productiu, sinó una persona amb talent, emocions i capacitat de créixer. Un lideratge que aposta per la participació real, la conciliació efectiva i la prevenció dels riscos psicosocials més enllà del paper.
La transició ecològica i econòmica que vivim exigeix empreses més competitives, però també més responsables. No hi haurà economia forta si la base emocional del treball està debilitada.
El futur del treball no serà només digital. Serà humà.
Repensar el model productiu no significa confrontar empresa i treballadors, sinó entendre que el seu èxit és compartit. Quan una organització activa el potencial de les seves persones, construeix estabilitat, cohesió i prosperitat sostenible.
La competitivitat del segle XXI no es basa en esgotar persones, sinó en activar el seu talent.
I aquest és el nou lideratge que necessita el treball.
