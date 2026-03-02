Opinión | Tribuna
Anàlisi i avaluació de la gestió del turisme
La publicitat institucional està regulada per llei com activitat de comunicació emesa amb l’objectiu de difondre un missatge a una pluralitat. Exposa com es pot fer i hi inclou les prohibicions d’allò que pot crear confusions o tengui un caràcter enganyívol, deslleial o encobert. És a dir, el principi sagrat ha de ser la veracitat. És una més de les lleis oblidades d’obligat compliment. El motiu és la confusió de què són el mateix la publicitat i la propaganda, cosa ben incerta ja que la propaganda contempla bona part d’allò que prohibeix la publicitat institucional.
La propaganda pot transmetre comunicacions persuasives amb la manipulació de la informació, confusió i tenir connotacions dogmàtiques. Pot tergiversar la veritat per aconseguir satisfer objectius. Cercar difondre idees, creences o doctrines per influir en l’actitud, ideologia o comportament de les persones. Influir en l’opinió púbica de manera interessada i l’objectiu no és la informació veraç.
A la darrera passada legislatura, Negueruela i Armengol es fartaren de fer propaganda de vendre fum de sostenibilitat turística del seu fabulós model de decreixement volent fer creure que el volien copiar les altres perifèries del turisme. A l’actual legislatura el govern Prohens ha fet el mateix amb molta més intensitat propagandística pregonant que han aconseguit regular la massificació del turisme i les seves greus conseqüències. Model que segons ells ha estat elogiat pel Parlament d’Europa.
Entre els dos models hi ha però una gran diferència. El de Negueruela argumentava fer un potencial i en gran part fictici decreixement de futur mitjançant una sèrie de moratòries en la intenció de no augmentar més oferta. El model Prohens, malgrat reconèixer la sobresaturació i massificació, predica que de cap manera vol decreixement. Han derogat les moratòries i han fet possible l’increment d’oferta i augment de sobresaturació i insostenibilitat. Diuen que han aconseguit resoldre el problema de la desestacionalització, però la realitat és que han avançat i allargat la temporada alta i se segueix fent un turisme més destructiu.
Mitjançant la propaganda feta als que no coneixen la realitat de les conseqüències globals de la situació turística que patim, engalanant-lo a cada frase de: sostenibilitat, economia circular, créixer en qualitat i no en volum, millorar la qualitat de vida dels residents, etc. Com si fossin ramells d’adornament i fan convenciment de creure-ho i ganes de comprar. El pitjor però és que, a manera propagandística (no informativa), ens volen fer creure que han convençut el mercat global i pensen convèncer-nos als residents sobre una excel·lent gestió feta.
La gestió actual de PP-Vox potser sigui la més desgavellada, contradictòria, confusa i enganyívola de totes les legislatures. Una gestió amb arrancada de cavall, argumentant que no hi havia saturació, només fets puntuals ocasionals i com més turistes venguin millor. Que només eren percepcions capritxoses i de turismofòbia. Ben aviat el reconeixement d’insostenibilitat i la necessitat de prendre mesures valentes (A. Costa) però no decréixer. Creació de la «Mesa del pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears» com excusa de convèncer-se del grau de saturació i que el seu resultat ha estat fer retxes dins l’aigua. A un recent article, el conseller Bauzà anunciava, a Fitur, dades que confirmen que «el canvi de model ja no és una promesa sinó una realitat», qui ho pot creure? Vet aquí un autèntic exemple de propaganda amb informació manipulada, contradictòria i confusa i errònia.
L’actual gestió del turisme és similar a la bogeria del Quixot que a on hi havia molins hi veia gegants. El Govern actual a on hi ha saturació de persones hi veu arbres i vegetació formosa; a les carreteres veu els cotxes i el trànsit con si fossin cérvols i gaseles botant i joguinejant alegrement. Un altre símil quixotesc pot ser la famosa poesia de Rafael Alberti, musicada per Carlos Guastavino: se equivocó la paloma ... por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua ... que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, se equivocaba...
