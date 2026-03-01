Plaza de Sant Francesc de Palma, un parking con basílica

Que a estas alturas la plaza de Sant Francesc de Palma siga mostrándose como un gran aparcamiento en superficie es una de las rarezas de la ciudad y de la política urbanística y de movilidad de su Ayuntamiento, además de un desprecio monumental por su patrimonio.

Más aún cuando las oportunidades para corregir ese error antiguo tanto han abundado últimamente. Primero con la paulatina semipeatonalización del centro histórico, impuesta con la generalización de calles de acceso único para residentes. Y después con la reciente instauración de la Zona de Bajas Emisiones, que prohíbe el paso a los vehículos más contaminantes de Avenidas para adentro, en un proceso que debería ir a más con los años, como ya sucede en las principales capitales europeas.

Pero ahí sigue ese espacio tan singular, con la imponente fachada barroca de su basílica, el colegio y el acceso al claustro gótico, la fachada modernista de la Caja de Ahorros que diseñó Gaspar Bennazar y sus casas señoriales, algunas transformadas en hoteles, pero dignamente restauradas. Y en el centro del bello escenario cerrado que podría ser perfecto, una isleta de coches, señales de tráfico y líneas amarillas para estropearlo todo, como si en vez de en el mes de marzo del año 2026 estuviéramos todavía en 1980.

El Ayuntamiento de Palma aprobó en los primeros noventa un proyecto del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza para eliminar ese aparcamiento en superficie de la plaza, remodelar y dignificar el espacio con una intervención radicalmente moderna y devolver todo el protagonismo a la fachada de la basílica de Sant Francesc. Se generó un gran debate ciudadano. Y finalmente ni el alcalde, Joan Fageda, ni su concejal de Urbanismo, Carlos Ripoll, se atrevieron a ejecutar el proyecto del autor de Torres Blancas o del Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu.

Para algunos fue un feliz olvido que el Ayuntamiento ignorara el proyecto del arquitecto navarro que había aprobado y se centrara en la rehabilitación de sa Gerreria. Para otros, una oportunidad perdida para lamentar. Sea como fuere, la plaza de Sant Francesc sigue teniendo los mismos problemas que el maestro de arquitectos advirtió ya entonces y quiso resolver. Pero el primero de ellos, el tráfico rodado y la presencia permanente de un aparcamiento en superficie que rompe toda contemplación, podría ser resuelto sin grandes inversiones, como en las vecinas plazas de Santa Eulàlia o Josep Maria Quadrado.