Una altra diada amb AENA en contra de les Illes Balears
Avui dia, per aquesta empresa pública, els nostres aeroports no són infraestructures per garantir la mobilitat, sinó un negoci
Fa una setmana, Mauri Lucena -president d’AENA- va tancar la porta a la cogestió aeroportuària. Així, per damunt del bé i del mal i de les institucions d’autogovern, el virrei de Son Santjoan proclamava que la seva voluntat no responia a criteris democràtics i molt manco a les vel·leïtats d’una societat que menysprea.
En un país normal, si el president d’una empresa pública es posicionàs en contra de complir amb un Estatut d’Autonomia, no veuria el següent telenotícies des del seu càrrec.
Però el problema no és el senyor Lucena. El problema és el model. Si ell se n’anàs el PSOE en posaria un altre al seu lloc, i si el PSOE deixàs la Moncloa, al seu lloc el PP en posaria un altre que faria exactament el mateix.
El 2025, AENA va obtenir uns beneficis de 2.136 milions d’euros, uns 230 de Son Sant Joan. Uns beneficis que es reparteixen entre els aeroports deficitaris de la Península i els accionistes beneficiats de la semiprivatització feta pel PP d’en Rajoy.
Perquè, per AENA, els aeroports de les Illes Balears no són unes infraestructures bàsiques per garantir la mobilitat dels illencs, per a connectar-nos amb la resta del món, sinó un negoci.
Així, si ens han de fer caminar centenars de metres sense cap sentit només perquè estiguem obligats a passar per davant d’un McDonald’s o un Zara, ho fan. Tot sigui per la pasta.
Si han de fer passar infants per dins un Duty Free farcit de tabac, o si persones exalcohòliques han de caminar obligatòriament enmig de botelles de whisky, ho fan. Tot sigui per la pasta.
Si l’aeroport està ple de goteres, les cintes no funcionen i els treballadors han de fer feina davall una teulada d’uralita, per què els beneficis es destinen a altres aeroports i als accionistes privats? Idò ho fan. Ja saben què els mou.
Si han de fer créixer els números de vols en unes illes completament saturades i massificades, també ho fan. Què més els són els problemes dels mallorquins?
Aquest increment del nombre de vols i passatgers, lluny de limitar-se als mesos d’hivern i els moments amb menor connectivitat del nostre país amb el continent, s’ha produït de forma generalitzada tot l’any, també els mesos d’estiu en què la pressió turística i humana a les Illes Balears és més gran.
Així, si el juliol de 2014, l’aeroport de Palma va rebre 3.452.007 passatgers, el de 2024 en varen ser 4.597.872, un increment del 33%. En el cas d’Ibiza, l’increment ha estat d’un 26%, i a Menorca del 45%.
Ah, i un pic que són a terra i n’ha extret tots els doblers que podia, AENA es desentén dels problemes que el seu negoci genera: si els turistes s’han de moure amb cotxe, autobús o tren, que la comunitat autònoma, els consells i els ajuntaments paguin les carreteres i el transport públic.
El Govern de na Marga Prohens ha eliminat la moratòria de places i les mesures de decreixement, i des de Més per Mallorca l’acusam de tenir un doble discurs. Però el Govern espanyol va boicotar en el passat i boicota en el present qualsevol intent de lluitar contra la massificació turística i a favor de la diversificació econòmica, i ho farà mentre les institucions d’autogovern no tenguem capacitat de decidir als nostres aeroports.
Mentre escric aquest article, Maurici Lucena fa un darrer anunci: amb el que obté d’esprémer i maltractar els mallorquins muntarà un premi literari dotat amb un milió d’euros (!) per novel·les escrites en castellà (o «en una lengua cooficial y traducida al español»). Segur que VOX ho aplaudirà amb entusiasme... entre el creixement de viatgers i el foment de la llengua castellana, és una llàstima que no admeti obres en vers: per Lucena Ferraz rimaria amb Bambú.
Esper que el PP i el PSOE a les Illes Balears no claudiquin davant les respectives centrals madrilenyes, perquè podem i hem d’aprovar una llei que ens doni capacitat de decidir als aeroports. Si no, el 1r de març poden anar-se’n de pícnic en lloc de celebrar un autogovern en què, tanmateix, no tenen l’ambició que ens mereixem.
