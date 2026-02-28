Opinión | Tribuna
Europa diu prou al despropòsit dels sobrets de salses
Ni sobret de quètxup ni terrina de salsa de soja. El 16 d’agost entrarà en vigor la prohibició europea dels envasos monodosis de salses, sucre, sal, llet… en el sector de l’hostaleria. La preveu el reglament PPWR (de les sigles, en anglès, Packaging and Packaging Waste Regulation), aprovat el gener del 2025. L’objectiu és evitar el malbaratament de recursos que suposen els sobrets, les terrines o les capsetes de cartró per servir aliments en racions individuals en establiments de restauració.
En queden exempts els serveis de menjar per endur i de centres sociosanitaris. I, en territoris europeus que no ho tinguin regulat amb normativa pròpia, la mesura s’ajornarà fins al 2030. Es tracta d’una constant en la normativa europea. La regulació necessària es resisteix i, quan arriba, l’entrada en vigor de les mesures es dilaten en el temps de manera exasperant.
Determinats sectors econòmics sovint aconsegueixen imposar el seu tempo, menystenint les demandes de la ciutadania i primant els beneficis empresarials. Una realitat que, amb els vents que bufen al continent, més aviat pot empitjorar.
Cal destacar que la mesura europea té un antecedent important. A les Illes Balears, la llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, aprovada el 2019, ja va prohibir les monodosis. Si bé l’entrada en vigor de la mesura es va retardar per efecte de la covid-19, ara ja és una mesura amb un llarg recorregut al territori insular.
Normatives com aquestes són petites palanques de canvi, que obren finestres d’oportunitat a iniciatives econòmiques centrades en la reutilització. És el cas de l’empresa mallorquina Tot Herba, premiada l’any 2022 per Rezero per la seva iniciativa d’oferir productes d’higiene per als banys d’hotels en envasos reutilitzables.
Per la seva banda, el sector de l’hoteleria està fent passos importants per avançar-se a la normativa, que també preveu acabar amb els articles de cortesia en envasos monodosis. La instal·lació de dispensadors de sabons i gels ha suposat la fi dels residus als banys de molts hotels. També els seus restaurants i cafeteries són espais on es pot intervenir per evitar plàstics d’un sol ús.
Passar-se a la reutilització també els suposa un avantatge competitiu: a més de reduir despeses, sumen el valor de la sostenibilitat a la seva oferta. És el camí que han seguit Garden Hotels, amb establiments a les Balears i Huelva i, a Barcelona, els hotels Alimara i Majestic i l’hostal InOut, entre molts d’altres.
Davant les mesures que pretenen posar setge als plàstics, de seguida apareix qui busca solucions fàcils. Les alternatives a la reutilització, però, no deixen de ser solucions falses o parcials.
En primer lloc, hi ha la temptació de veure en el reciclatge una sortida. Però, precisament, el reglament en qüestió neix de l’evidència que en les plantes de triatge aquest tipus d’envasos, tan petits, cauen dels circuits i acaben descartats. Més enllà d’això, el reciclatge té limitacions significatives respecte de la reutilització.
En segon lloc, apareixen els materials compostables, que poden semblar una alternativa més sostenible sense renunciar als productes d’un sol ús. De fet, el mateix reglament i la normativa espanyola permeten allargar l’ús de les monodosis sempre que siguin fetes de material compostable certificat. Ara bé, com que els bioplàstics que es comercialitzen només són compostables en plantes industrials, a la pràctica acaben reproduint el model lineal que cal superar. Queda clar, doncs, que no deixen de ser una falsa solució.
En aquests moments, hi ha dues noves normatives a la vista, el Reial decret d’envasos i residus d’envasos, que s’està revisant, i la llei catalana de residus. Cal confiar que els redactats finals inclouran les mesures necessàries per avançar de forma decidida cap a un ús estratègic dels recursos. Mentrestant, les empreses tenen a la seva teulada l’obligació d’aplicar les normatives vigents i la responsabilitat social d’anticipar-se a les dates límit i, fins i tot, anar més enllà. Hi ha camp per córrer.
