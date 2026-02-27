Un repaso a Morboland

David Cay Johnston es un periodista especializado en el sistema impositivo estadounidense que destapó los fraudes de Merrill Lynch, filial de Bank of America, que derivaron en importantes reformas fiscales en los EEUU por exponer las costuras de la fiscalidad del país. Le granjeó el premio Pulitzer del año 2001. Es profesor en la Facultad de Derecho de Siracusa y uno de los mayores expertos en Donald Trump, al que desde 1980 ha entrevistado multitud de ocasiones. Su libro, Cómo se hizo Donald Trump, bucea en la personalidad del aprendiz de dictador antes de que ganase las elecciones de 2016. En él denuncia «sus contactos con el mundo de la mafia y sus pufos inmobiliarios».

Sostiene que «es el jefe de la tercera generación de una familia dedicada al crimen organizado» y que «su personalidad está determinada por la terrible forma en que le trató su padre». Explica que en las conversaciones que tuvo con reguladores estatales, competidores y gente de su entorno coincidieron en que «estaba loco y era un incompetente». También que «es un negociador terrible y solo consigue buenos acuerdos chantajeando a la gente». Pero lo más relevante es su afirmación de que «padece demencia del lóbulo central», posteriormente ratificada por los psiquiatras forenses Brady X. Lee y John Gartner, entre otros. Le consideran «peligrosamente insensible mentalmente, perturbado y con claras tendencias psicopáticas».

Lo anterior explica muchas de sus siguientes declaraciones. Mi favorita es la de su primer discurso después de ganar la presidencia en 2025 afirmando que «la administración Biden había gastado 8 millones de dólares para convertir a los ratones en transgénero». También es de traca, y motivada por su aversión a los molinos de viento, no sé si como reproche a un hombre culto como Cervantes o por su repelús por las energías verdes, la de que «los molinos de viento son peligrosos». «Ya ven lo que está pasando en la zona de Massachusetts con las ballenas... Los molinos de viento las están volviendo locas, obviamente». Me parto.

Pero cuando más se trastorna es cuando tiene público femenino, como buen misógino. En la campaña de 2024 frente a un auditorio compuesto exclusivamente por mujeres afirmó que él «era el padre de la fecundación in vitro». Generó un momento incómodo, a tenor de las caras de las espectadoras, pero sobre todo le valió la pérdida de la mayor parte del voto femenino norteamericano. Pero para disparatada, por incomprensible, me quedo con la de prohibir fabricar pajitas de papel y volver a las de plástico porque en su opinión «estas cosas no funcionan, las he tenido muchas veces, y a veces se rompen, explotan». Personalmente se me han chafado removiendo el hielo, pero en 65 años ninguna me ha «explotado». Espero no tener que darle la razón.

Sus chaladuras y mentiras, porque es un mentiroso patológico, son motivo de chanza y todo tipo de chistes. Quizás quien mejor se lo pase sean Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, dos excelentes cómicos con un sentido del humor más mediterráneo que anglosajón. Pero no todo son chifladuras. Ha llegado a afirmar que los altos ratios de crimen norteamericanos podrían abordarse de forma similar a la película La Purga, una porquería cinematográfica inquietante por cuanto el argumento trata de que, en una sociedad despótica, el régimen denominado «Nueva Fundación de los Padres de América», es decir, fascistas como él, autorizan a que una noche del año y durante doce horas pueda cometerse cualquier crimen legalmente.

Este artículo carece de conclusión porque va implícita en la narración de los hechos. Quizás lo más relevante sea que no sólo es tonto, sino malo. Su última ocurrencia consistente en desclasificar la información sobre OVNIS tendrá a los MAGAS entretenidos y distraídos del caso Epstein. El ex príncipe Andrés fue detenido tras salir mencionado 1.800 veces. Trump sale un millón. Pero lo que no salen son las 53 páginas de las declaraciones de la niña de 13 años que declaró ante el FBI que que Trump abusó de ella. Han sido retenidas por el Departamento de Estado bajo la supervisión de la Fiscal General de los EEUU.